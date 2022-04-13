Латвийский продавец Animo Forti SIA, более известный эстонцам как Inch2, объявлен неплатежеспособным. Об этом сообщает Департамент защиты прав потребителей и технадзора (TTJA).
Действующий в Эстонии онлайн-магазин признан банкротом: от обманутых клиентов ждут заявлений
TTJA уже предупреждал Inch2 в январе, так как в прошлом году в латвийские организации по защите прав потребителей было подано 183 жалобы на этот онлайн-магазин. Затем с Postimees связался покупатель, который рассказал, что он ждал заказанные им с этого онлайн-магазина ботинки полгода, но так и не получил товар. Всего в прошлом году эстонские потребители подали более 20 жалоб на этот онлайн-магазин.
Теперь магазин официально объявлен неплатежеспособным. Все потребители, у которых есть претензии к этому продавцу, должны подать заявления до 2 мая.
Заявление банкротному управляющему может быть в написано в свободной форме, но должно содержать следующую информацию:
- обоснование претензии
- размер ущерба
- время возникновения претензии
- контактные данные, включая адрес электронной почты
- номер банковского счета
- имя и подпись потребителя.
Эстонские потребители могут подать заявление на английском языке, его нужно отправить банкротному управляющему по адресу georg.orlov@inbox.lv.