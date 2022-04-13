Действующий в Эстонии онлайн-магазин признан банкротом: от обманутых клиентов ждут заявлений

TTJA уже предупреждал Inch2 в январе, так как в прошлом году в латвийские организации по защите прав потребителей было подано 183 жалобы на этот онлайн-магазин. Затем с Postimees связался покупатель, который рассказал, что он ждал заказанные им с этого онлайн-магазина ботинки полгода, но так и не получил товар. Всего в прошлом году эстонские потребители подали более 20 жалоб на этот онлайн-магазин.