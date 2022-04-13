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Действующий в Эстонии онлайн-магазин признан банкротом: от обманутых клиентов ждут заявлений

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Действующий в Эстонии онлайн-магазин признан банкротом: от обманутых клиентов ждут заявлений
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Inch 2
Inch 2 Фото: Kuvatõmmis

Латвийский продавец Animo Forti SIA, более известный эстонцам как Inch2, объявлен неплатежеспособным. Об этом сообщает Департамент защиты прав потребителей и технадзора (TTJA).

TTJA уже предупреждал Inch2 в январе, так как в прошлом году в латвийские организации по защите прав потребителей было подано 183 жалобы на этот онлайн-магазин. Затем с Postimees связался покупатель, который рассказал, что он ждал заказанные им с этого онлайн-магазина ботинки полгода, но так и не получил товар. Всего в прошлом году эстонские потребители подали более 20 жалоб на этот онлайн-магазин.

Теперь магазин официально объявлен неплатежеспособным. Все потребители, у которых есть претензии к этому продавцу, должны подать заявления до 2 мая.

Заявление банкротному управляющему может быть в написано в свободной форме, но должно содержать следующую информацию:​

  • обоснование претензии
  • размер ущерба
  • время возникновения претензии
  • контактные данные, включая адрес электронной почты
  • номер банковского счета
  • имя и подпись потребителя.

Эстонские потребители могут подать заявление на английском языке, его нужно отправить банкротному управляющему по адресу georg.orlov@inbox.lv.

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