Рийгикогу принял закон о страховании пациента и вакцинации

Инициированный правительством Закон об обязательном страховании ответственности поставщиков услуг здравоохранения (522 SE) создаст системы страхования пациентов и компенсации вреда, нанесенного вакцинами. Страхование пациента – это обязательное страхование ответственности поставщиков услуг здравоохранения. Закон установит принципы и организацию обязательного страхования ответственности для поставщиков услуг здравоохранения, а также основы и объемы страхования нанесенного пациентам вреда. Цель новой системы – более эффективная защита пациентов и более простое ходатайство о компенсации.

В случае, если в процессе лечения здоровью пациента был нанесен ущерб, которого можно было избежать, обстоятельства требования будет рассматривать страховая компания. Страховая сумма на каждого пострадавшего пациента составит до 100 000 евро. Страховая сумма на весь период страхования в один год составит три миллиона евро.

Закон установит минимальные требования к организации безопасности пациента. В том числе будет создана система анализа информации, призванная предупредить опасность и нанесение ущерба.

Документ также вносит изменения в Закон о лекарственных препаратах и предусматривает ввести принудительное страхование от вреда, нанесенного вакцинами, то есть страхование вакцинации. Это позволит в упрощенном порядке компенсировать тяжелый ущерб здоровью, нанесенный в результате вакцинации.

Помимо этого, в Законе о медицинском страховании будет создана возможность, при наличии ценовой договоренности или предельной цены, добавить в список заболеваний также болезни, цена на лекарственные препараты для лечения которых будет сформирована в ходе совместной закупки лекарственных препаратов Европейской комиссией.

При согласии пациента сотрудники Департамента лекарственных средств получат право на доступ к содержащимся в системе здравоохранения личным данным, чтобы эксперты могли оценить, как ущерб здоровью связан с вакцинацией с учетом данных о здоровье до вакцинации.