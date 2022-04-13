Как распознавание лиц помогает опознавать военных в Украине и почему это тревожит экспертов

Би-би-си получила свидетельства того, как эта технология используется на примере более тысячи случаев распознавания живых и мертвых.

Clearview, пожалуй, - самая известная и противоречивая система распознавания лиц в мире. В прошлом к ней были серьезные вопросы относительно этичности их методов сбора персональных данных.

Clearview собрала миллиарды фотографий из социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, чтобы создать огромную базу данных и наладить систему поиска по лицам.

Компания столкнулась с рядом юридических проблем. Facebook, YouTube, Google и Twitter направили Clearview письма с требованием прекратить использование изображений с их сайтов.

В прошлом году Управление комиссара по информации Великобритании оштрафовало компанию за то, что она не сообщала людям, что собирает их фотографии в британских соцсетях.

Теперь использование технологий Clearview украинским правительством вызвало вопросы о последствиях работы с этой технологией в военное время.

Clearview активно используется правоохранительными органами в США, хотя и там это вызывает критику. Основатель компании Хоан Тон-Дат заявляет, что эту технологию пробуют или уже купили 3200 правительственных органов.

После вторжения Владимира Путина в Украину Хоан Тон-Дат увидел еще одну возможность использования разработок Clearview.

"Мы увидели снимки пленных и беженцев и подумали, что потенциально это может стать полезной технологией для идентификации и верификации", - говорит Хоан Тон-Дат.

Использование технологий распознавания лиц для идентификации погибших - идея не новая, и Clearview - не единственная платформа такого рода, использующаяся сейчас в Украине.

"Мы используем такие штуки уже много лет", - говорит директор по исследованиям журналистской расследовательской группы Bellingcat Арик Толер.

В 2019 году группа Bellingcat использовала технологии распознавания лиц для опознания россиянина, снятого на видео во время пыток и убийства пленного в Сирии. Так что это не первая война, в которой используются подобные технологии.

Но в Украине их используют шире, чем в любом другом конфликте. По словам Толера, они особо полезны для идентификации погибших российских военных.

Украинский КПП. Фото: Getty Images

Так же, как и Clearview, компания FindClone собирает фотографии людей, находящиеся в открытом доступе, в том числе - и в российских соцсетях.

Идентифицировать можно даже тех людей, которые никогда и не заходили в соцсети, поскольку их лица могут оказаться на фотографиях, опубликованных другими.

"У военных может не быть аккаунтов в соцсетях, но у их жен или подруг они могут быть… иногда у них нет аккаунтов, но они живут в маленьких городках с большой военной базой. Или же у них много друзей, служащих в том же подразделении", - рассказывает Толер, объясняя, как работает их расследовательская программа.