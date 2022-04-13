Ср, 13.04.2022
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Все больше граждан России ходатайствует об эстонском гражданстве

rus.postimees.ee
Все больше граждан России ходатайствует об эстонском гражданстве
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Российские паспорта. Иллюстративное фото.
Российские паспорта. Иллюстративное фото. Фото: ALEXANDER NEMENOV

С начала войны граждане РФ подали в три раза больше ходатайств о предоставлении гражданства Эстонской Республики по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С 24 февраля желание получить гражданство Эстонии выразили 113 нынешних гражданина Российской Федерации, что в три раза большем, чем за тот же период 2021 года. Всего в 2022 году Департамент полиции и погранохраны получил ходатайства о гражданстве Эстонской Республики от 285 иностранцев. Их них более половины, 151 ходатайство, было подано гражданами РФ. По сравнению с тем же периодом прошлого года число ходатайств о гражданстве ЭР выросло на 20%. В этом году ходатайства о гражданстве также подали 104 человека, не имеющих определенного гражданств, 12 граждан Украины и четверо граждан Республики Беларусь.

В прошлом году получили или восстановили гражданство Эстонии 1029 человек, среди них было 639 человек без определенного гражданства и 296 бывших граждан РФ.

"Более половины новых граждан Эстонии не имели раньше определенного гражданства и наш департамент рад, что так много постоянных жителей Эстонии сделали свой выбор в пользу гражданства Эстонии. Гражданство Эстонии дает людям больше прав и возможностей и открывает новые двери", – сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Кадак.

Ходатайство о гражданстве ЭР можно подать только в заранее забронированное время, забронировать посещение бюро можно на сайте https://broneering.politsei.ee/

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