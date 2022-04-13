Все больше граждан России ходатайствует об эстонском гражданстве

С 24 февраля желание получить гражданство Эстонии выразили 113 нынешних гражданина Российской Федерации, что в три раза большем, чем за тот же период 2021 года. Всего в 2022 году Департамент полиции и погранохраны получил ходатайства о гражданстве Эстонской Республики от 285 иностранцев. Их них более половины, 151 ходатайство, было подано гражданами РФ. По сравнению с тем же периодом прошлого года число ходатайств о гражданстве ЭР выросло на 20%. В этом году ходатайства о гражданстве также подали 104 человека, не имеющих определенного гражданств, 12 граждан Украины и четверо граждан Республики Беларусь.