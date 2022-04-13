Каллас выступила с заявлением в связи с видеообращением Зеленского в Рийгикогу

В войне России против Украины есть явные признаки геноцида

Сегодня в зале Рийгикогу я слушала видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Вызывает восхищение, с какой решительностью и мужеством президент Зеленский управляет своей страной и народом в этих нечеловеческих условиях. В условиях, которые никто в действительности не в состоянии понять до конца, не испытав их на себе. Я восхищаюсь его прямым и открытым общением сегодня, а также в целом в общении с парламентариями в разных частях мира. Это важное усилие, которое помогает донести послания Украины и факты о военных преступлениях России до всех людей свободного мира.

Руководство России наглядно продемонстрировало свое желание уничтожить Украинское государство и украинский народ и на словах, и на деле. В войне России против Украины есть явные признаки геноцида. При этом мы еще не видели всей полноты кремлевских преступлений. Россия готовится к крупной атаке на востоке Украины. Человеческие страдания в Мариуполе еще не дошли до нас во всех красках. Наш посыл однозначен: виновные и планирующие геноцид и преступления против человечности будут привлечены к ответственности. Эстония и Европейский союз поддерживают украинскую прокуратуру и Международный уголовный суд в расследовании этих преступлений. Мы также направим своих экспертов для поддержки расследования и сбора доказательств. Под руководством эстонской прокуратуры Эстония также сама собирает доказательства.

Президент Зеленский поблагодарил Эстонию за то, что мы являемся одним из самых принципиальных друзей Украины. Примечательно, что президент Карис вместе с президентами Латвии, Литвы и Польши именно сейчас находится в Киеве, оказывая тем самым Украине дополнительную поддержку.

Мы должны помочь Украине выиграть эту войну и отразить нападение. Пока война в Украине не окончена, свободный мир не сделал достаточно, чтобы помочь Украине. Мы должны сосредоточиться на оказании военной помощи и максимальной политической и экономической изоляции Кремля. Для остановки военной машины Кремля прекращение поступлений от энергоресурсов имеет ключевое значение, поскольку это самый большой источник дохода путинского режима. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы Европейский союз при первой возможности ввел новый пакет санкций, в основе которого лежали бы энергоносители. С этой целью я также внесла предложение лидерам ЕС собраться как можно скорее для принятия этих решений.