Лаанеотс: тот, кому постоянно угрожают, обязательно начнет защищаться

- Британский институт военных исследований сообщил вчера, что российская армия стягивает войска и вооружение на границе с Украиной, в Белгородской и Воронежской областях, а также у Матвеева Кургана в Ростовской области, и что сейчас Россия предпринимает все более активные военные действия в районе Изюма, собираясь двигаться на юг, чтобы захватить Славянск. В случае падения Мариуполя войска России надеются оттуда начать продвижение на север. При этом британский институт указывает, что именно на востоке Украины сейчас находятся самые опытные и лучше всего оснащенные украинские подразделения, поэтому России будет очень тяжело реализовать свои планы. Что сейчас является для России самой главной военной целью в Украине, в каком регионе можно ожидать очень активных боев?

- Рассуждая о дальнейшем ходе войны, нужно учитывать количественное соотношение сил противников. Российское военное командование изначально думало, что эта война в Украине станет для российской армии легкой прогулкой. К первой фазе операции было привлечено порядяка 130 000 военнослужащих, которые были стянуты к российско-украинской границе. К ним надо добавить еще 30 000 военных, который под ширмой учений были направлены в Беларусь. Довольно быстро российскому командованию стало ясно, что оно просчиталось, потому что Украина сумела очень оперативно отмобилизовать 261 000 своих военных. При этом большинство из них имели боевый опыт, полученный на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях. Теперь же для Украины ситуация выглядит еще лучше, особенно с учетом того, что сейчас Украине очень сильно помогает Запад, прежде всего — страны НАТО, которые отправляют украинцам очень много оружия. В Украину прямо сейчас продолжают поступать танки, мощные артиллерийские системы.

- Вчера президент Эстонии Алар Карис заявил в Киеве на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что только поражение России в войне вернет мир в Европу, потому что европейская безопасность неразрывно связана с Украиной. Карис сказал, что западные страны должны делать еще больше, чтобы помочь Украине, ставшей жертвой российской агрессии. Карис подчеркнул, что Украина нуждается в тяжелом вооружении для повышения своей боеспособности на суше, в воздухе и на море. Теперь, когда страны Европы гораздо смелее и активнее стали говорить об оружейных поставках, можно ли констатировать, что нужды Украины в тяжелых и прочих вооружениях стали удовлетворяться быстрее? Можно ли быть уверенным, что эти поставки не прекратятся и не ослабнут до тех пор, пока не случится поражение России, о котором говорил Алар Карис?