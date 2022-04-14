Чт, 14.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Лаанеотс: тот, кому постоянно угрожают, обязательно начнет защищаться

Павел Соболев
Лаанеотс: тот, кому постоянно угрожают, обязательно начнет защищаться
Facebook LinkedIn OK Twitter
  • Поставки оружия западными странами помогли Украине улучшить свои позиции на фронте
  • Россию ждут большие трудности с мобилизацией на войну дополнительных человеческих ресурсов
  • Вашингтон считает Путина психически больным и готов к любым безрассудствам с его стороны

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, член парламентской комиссии по государственной обороне, бывший командующий Силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс среди прочего ответил на вопросы, касающиеся нового американского пакета помощи Украине и перспектив вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

- Британский институт военных исследований сообщил вчера, что российская армия стягивает войска и вооружение на границе с Украиной, в Белгородской и Воронежской областях, а также у Матвеева Кургана в Ростовской области, и что сейчас Россия предпринимает все более активные военные действия в районе Изюма, собираясь двигаться на юг, чтобы захватить Славянск. В случае падения Мариуполя войска России надеются оттуда начать продвижение на север. При этом британский институт указывает, что именно на востоке Украины сейчас находятся самые опытные и лучше всего оснащенные украинские подразделения, поэтому России будет очень тяжело реализовать свои планы. Что сейчас является для России самой главной военной целью в Украине, в каком регионе можно ожидать очень активных боев?

- Рассуждая о дальнейшем ходе войны, нужно учитывать количественное соотношение сил противников. Российское военное командование изначально думало, что эта война в Украине станет для российской армии легкой прогулкой. К первой фазе операции было привлечено порядяка 130 000 военнослужащих, которые были стянуты к российско-украинской границе. К ним надо добавить еще 30 000 военных, который под ширмой учений были направлены в Беларусь. Довольно быстро российскому командованию стало ясно, что оно просчиталось, потому что Украина сумела очень оперативно отмобилизовать 261 000 своих военных. При этом большинство из них имели боевый опыт, полученный на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях. Теперь же для Украины ситуация выглядит еще лучше, особенно с учетом того, что сейчас Украине очень сильно помогает Запад, прежде всего — страны НАТО, которые отправляют украинцам очень много оружия. В Украину прямо сейчас продолжают поступать танки, мощные артиллерийские системы.

- Вчера президент Эстонии Алар Карис заявил в Киеве на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что только поражение России в войне вернет мир в Европу, потому что европейская безопасность неразрывно связана с Украиной. Карис сказал, что западные страны должны делать еще больше, чтобы помочь Украине, ставшей жертвой российской агрессии. Карис подчеркнул, что Украина нуждается в тяжелом вооружении для повышения своей боеспособности на суше, в воздухе и на море. Теперь, когда страны Европы гораздо смелее и активнее стали говорить об оружейных поставках, можно ли констатировать, что нужды Украины в тяжелых и прочих вооружениях стали удовлетворяться быстрее? Можно ли быть уверенным, что эти поставки не прекратятся и не ослабнут до тех пор, пока не случится поражение России, о котором говорил Алар Карис?

- Я уверен в том, что у Запада хватит сил и средств для оказания такой поддержки. Сам Запад еще не вмешивался в эту войну, но в случае необходимости будет готов и вмешаться. Сейчас Украине поставляется все более серьезное вооружение, и я не сомневаюсь, что Украина выстоит. А вот что касается России, то ее экономика уже находится в очень плохом состоянии. Сейчас будет предпринята попытка новым командующим военной операции, генералом Дворниковым, мобилизовать и направить к границе с Украиной от 400 000 до 500 000 военнослужащих. Я с большим скепсисом смотрю на возможность реализовать эти планы. Трудно заставить воевать людей, у которых нет для этого мотивации, цели, интереса. А всего этого нет, потому что Украина для России — это чужое государство. Между этими государствами могли даже сравнительно недавно быть вполне хорошие отношения, но при этом и тогда про русскоговорящих жителей Украины можно было твердо сказать, что ментально они являются украинцами.

- Белый дом сообщил вчера, что США предоставят Украине еще 800 миллионов долларов в виде военной помощи. Президент США анонсировал новый пакет помощи в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пакет помощи включает артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Кроме того, одобрена передача дополнительных вертолетов. Американские СМИ также сообщают, что в Украину будут поставляться защитные костюмы на случай применения химического, биологического или ядерного оружия. Получается, Белый дом считает Владимира Путина достаточно безрассудным для того, чтобы пойти на химическую или ядерную атаку?

- Раньше эта тема не поднималась, но 27 февраля ее поднял сам Владимир Путин, когда он сообщил перед телекамерами, что отдал приказ привести стратегические ядерные силы России в состояние повышенной боеготовности. Безулсовно, это был сигнал, посланный всему миру. Правда, после решительного ответа Байдена на этот шаг Путин, вероятно, все-таки докумекал, что дальше заигрывать с этой темой не стоит. Однако я думаю, что в Вашингтоне очень хорошо поняли, что Путин — психически больной человек, неконтролируемый, и поэтому приняли все возможные риски всерьез. Поэтому все меры по нейтрализации последствий возможного применения Россией оружия массового поражения будут Вашингтоном приниматься. Разумеется, Байден предупредил Кремль, что в случае применения Россией ядерного оружия за этим последует адекватный и более мощный ответ.

- Премьер-министр Финляндии Санна Марин вчера заявила после встречи с главой правительства Швеции Магдаленой Андерсон в Стокгольме, что ее страна может принять решение о вступлении в НАТО к середине лета. Шведский премьер также сообщила, что вопрос о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу обсуждается ее страной, но его решение будет зависеть от оценок всех рисков и угроз безопасности. Британская пресса несколько дней назад писала со ссылкой на свои источники в НАТО, что у Финляндии и Швеции есть намерение вступить в НАТО в один и тот же день. Можно ли сказать, что все это очень хорошие новости и для Эстонии, и что вступление Финляндии и Швеции в НАТО существенно снизит риски для безопасности Балтийских стран?

- Психология диктатора Путина состоит в том, что он всем угрожает, все время обещает что-то разрушить или кого-то убить. Ему совершенно чужда гуманность, у него не бывает ни к чему какого-то человеческого отношения. Этот человек потерян не только для мира, но и для самой России, потому что Россия не сможет существовать, делая ставку на такого лидера. Что касается Финляндии и Швеции, то Путин, будучи проинформированным, что в этих странах назревает дискуссия о возможном вступлении в НАТО, приблизил к ним свои тактические ракеты. Совершенно понятно, что после этого у финнов и шведов обеспокоенность только усилилась. В той же Финляндии поддержка вступления в НАТО всегда была на уровне 40-45 процентов, а теперь зашкаливает за 60 процентов. Это естественно, что если тебя пугают, ты начинаешь защищаться. Мы поступаем так же: Эстония уже два раза за последний год увеличивала свой оборонный бюджет. Да, за счет каких-то других сфер, но выбора не оставалось. Кроме того, в Эстонии удвоено присутствие контингента союзников по НАТО.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх