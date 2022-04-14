Студия Postimees: какими могут быть главные военные цели России в Украине на ближайшие недели?

- Вчера Министерство обороны России заявило, что в связи с попытками диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ российская армия может нанести удары по украинским центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. Это в большей степени пропагандистское высказывание Москвы для внутренней аудитории, или же речь может идти о реальной угрозе?

- Вчера президент Эстонии Алар Карис заявил в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским, что только поражение России в войне вернет мир в Европу, потому что европейская безопасность неразрывно связана с Украиной. Карис сказал, что западный мир должен активнее помогать Украине, которая нуждается в тяжелом вооружении для повышения своей боеспособности. Можно ли сказать, что в последнее время, когда страны Европы гораздо смелее и активнее стали говорить об оружейных поставках, нужды Украины в тяжелых и прочих вооружениях стали удовлетворяться быстрее? Можно ли быть уверенным, что эти поставки не прекратятся и не ослабнут до того момента, пока не случится поражение России, о котором говорил Алар Карис?

- Премьер-министр Финляндии Санна Марин вчера заявила после встречи с главой правительства Швеции Магдаленой Андерсон в Стокгольме, что Финляндия может принять решение о вступлении в НАТО к середине лета. Шведский премьер также сообщила, что вопрос о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу обсуждается ее страной, но его решение будет зависеть от оценок всех рисков и угроз безопасности. Британская пресса несколько дней назад писала со ссылкой на свои источники в НАТО, что у Финляндии и Швеции есть твердое намерение вступить в НАТО в один и тот же день. Можно ли сказать, что все это очень хорошие новости и для Эстонии, и что вступление Финляндии и Швеции в НАТО существенно снизит риски для безопасности Балтийских стран?