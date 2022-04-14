Британский институт военных исследований сообщил вчера, что российская армия стягивает войска и вооружение на границе с Украиной, в Белгородской и Воронежской областях, а также у Матвеева Кургана в Ростовской области. Также британские аналитики считают, что сейчас Россия предпринимает все более активные военные действия в районе Изюма и собирается двигаться на юг, чтобы захватить Славянск. При этом британский институт указывает, что именно на востоке Украины сейчас находятся самые опытные и лучше всего оснащенные украинские подразделения, поэтому России будет очень тяжело реализовать свои планы. Что является для России главной военной целью в Украине на ближайшие недели? В каких регионах можно ожидать самых масштабных боев? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees Павел Соболев побеседует сегодня с депутатом Рийгикогу, членом парламентской комиссии по государственной обороне, бывшим командующим Силами обороны Эстонии Антсом Лаанеотсом.
Студия Postimees: какими могут быть главные военные цели России в Украине на ближайшие недели?
- Вчера Министерство обороны России заявило, что в связи с попытками диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ российская армия может нанести удары по украинским центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. Это в большей степени пропагандистское высказывание Москвы для внутренней аудитории, или же речь может идти о реальной угрозе?
- Вчера президент Эстонии Алар Карис заявил в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским, что только поражение России в войне вернет мир в Европу, потому что европейская безопасность неразрывно связана с Украиной. Карис сказал, что западный мир должен активнее помогать Украине, которая нуждается в тяжелом вооружении для повышения своей боеспособности. Можно ли сказать, что в последнее время, когда страны Европы гораздо смелее и активнее стали говорить об оружейных поставках, нужды Украины в тяжелых и прочих вооружениях стали удовлетворяться быстрее? Можно ли быть уверенным, что эти поставки не прекратятся и не ослабнут до того момента, пока не случится поражение России, о котором говорил Алар Карис?
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин вчера заявила после встречи с главой правительства Швеции Магдаленой Андерсон в Стокгольме, что Финляндия может принять решение о вступлении в НАТО к середине лета. Шведский премьер также сообщила, что вопрос о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу обсуждается ее страной, но его решение будет зависеть от оценок всех рисков и угроз безопасности. Британская пресса несколько дней назад писала со ссылкой на свои источники в НАТО, что у Финляндии и Швеции есть твердое намерение вступить в НАТО в один и тот же день. Можно ли сказать, что все это очень хорошие новости и для Эстонии, и что вступление Финляндии и Швеции в НАТО существенно снизит риски для безопасности Балтийских стран?
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