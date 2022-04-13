Литва: Клайпедского терминала СПГ трем странам Балтии будет достаточно

"Терминала странам Балтии достаточно (...) Также у нас есть все признаки того, что Финляндия и Эстония совместно построят свой терминал до начала отопительного сезона", - сказал на пресс-конференции Крейвис, отвечая на вопрос BNS, как Литва и страны Балтии собираются обеспечивать себя газом к следующему отопительному сезону.

В конце марта премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Клайпедского ТСПГ недостаточно для удовлетворения потребностей в газе всех стран Балтии. По словам Крейвиса, премьер-министр имела в виду, что терминала недостаточно для стран Балтии вместе с Финляндией.

"Премьер сказала, что недостаточно странам Балтии плюс Финляндия - всему единому рынку. (...) Однако у Финляндии есть альтернативные источники. Финны могут конвертировать газ в мазут", - сказал министр энергетики.