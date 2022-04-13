49-й день войны в Украине: глава Гаагского трибунала в Буче, лидеры 4 стран в Киеве и проблема гуманитарных коридоров

По словам Верещук, в Запорожской области российские военные не пропускают автобусы для перевозки мирных жителей, а в Луганской области постоянно нарушается режим прекращения огня.

То же сообщил в среду с утра глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, он призвал людей попытаться выбраться самим до Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать. Россияне накапливают технику под Рубежным, режима тишины они не соблюдают", - написал он у себя в телеграм-канале.

"Обезопасьте себя, пока это возможно - эвакуируйтесь на запад Украины и сами решайте, где переждать обострение - во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно где-то ближе. Все организованные нами автобусы и поезда бесплатны", - добавил Гайдай.

В Киев прибыли лидеры четырех стран, президента ФРГ не позвали

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии - ближайших соседей Украины, принявших значительную часть беженцев, прибыли в Киев, где проведут переговоры с Владимиром Зеленским.

Вместе с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем они посетили город Бородянка под Киевом, который значительно пострадал во время российского вторжения.

Литовский президент Гитанас Науседа написал в "Твиттере" после этой поездки: "Здесь показала себя темная сторона человечества. Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными".

"Трудно поверить, что подобные военные злодеяния могут совершаться в Европе в XXI веке, но реальность именно такова. Это война, в которой мы должны победить", - сказано в заявлении Науседы.

Переговоры сторон коснутся в основном вопросов дальнейшей военной помощи Украине, а также содействия украинским беженцам.

Фото: BBC

К делегации должен был присоединиться и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, но Киев дал понять, что его приезд нежелателен.

Украинские власти считают, что Штайнмайер поддерживал слишком близкие связи с Россий в период его пребывания на посту главы МИД ФРГ. Он также всесторонне лоббировал нефтегазовые российские интересы в Европе, за что, правда, недавно принес свои извинения.

В Берлине напоминают, что президент страны четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины, однако Киев предпочитает иметь дело с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Первым из мировых лидеров на прошлой неделе Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Вслед за ним туда приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер. После встречи с Владимиром Зеленским он отправился в Москву на переговоры с Путиным, после которых он заявил, что пессимистично настроен по поводу мирного разрешения конфликта.

Осторожный Макрон?

Президент Франции назвал вторжение России в Украину безумием и призвал расследовать военные преступления, но отказался вслед за Байденом обвинять Путина в геноциде украинского народа.

"Я был бы осторожен в терминах", - сказал Макрон, уточнив, что речь идет о братских народах - русском и украинском.

Эти заявления вызвали бурю возмущения в украинских соцсетях, однако французский лидер, судя по всему, считает важным сохранить возможность прямых контактов с Путиным, как шанс предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

"Я делаю все возможное, чтобы вернуть мир. Не уверен, что словесная эскалация этому поможет", - сказал Эммануэль Макрон. По его словам, в ближайшие дни собирается вновь позвонить и Зеленскому, и Путину.

Многие наблюдатели отметили, что в своей предвыборной риторике (он сейчас лидирует в президентской гонке первого тура выборов, ненамного опережая Мари Ле Пен) Макрон был гораздо смелее.

"Это безумие, это неслыханная, невероятная жестокость, то, что сейчас происходит. Это возвращение войны в Европу, - говорил он в предвыборном интервью телеканалу France 2. - Россия объявила в одностороннем порядке жестокую войну. Уже установлены факты военных преступлений. Нужно найти виновных и призвать их к ответу".

Вячеслав Фетисов попал под санкции Британии

В среду Великобритания значительно расширила свой санкционный список физических лиц. В него попали более 200 человек, включая известного в прошлом хоккеиста, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, задержанного накануне силами ВСУ кума Путина Виктора Медведчука и главу "Лукойла" Вагита Алекперова.

Среди известных лиц в список также включены: