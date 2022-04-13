На 49-й день войны президенты стран Балтии и Польши посетили Киев и его пригороды, а во второй половине дня также встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время на востоке и юге Украины продолжается война и становится известно о новых зверствах в отношении мирного населения, пишет Postimees.
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49-й день войны в фотографиях ⟩ Президенты стран Балтии и Польши посетили разрушенные пригороды Киева
Президенты стран Балтии и Польши посетили разрушенные пригороды Киева
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