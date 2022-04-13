На 49-й день войны президенты стран Балтии и Польши посетили Киев и его пригороды, а во второй половине дня также встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время на востоке и юге Украины продолжается война и становится известно о новых зверствах в отношении мирного населения, пишет Postimees.