ОБСЕ: Россия совершила военные преступления, напав на роддом и драмтеатр в Мариуполе

Эксперты пришли к выводу, что российские военные несут ответственность за обстрел роддома и драматического театра в Мариуполе. В обоих случаях, по мнению представителей организации, люди, ответственные за это, совершили военное преступление. Обстрел театра, в результате которого погибли около 300 человек, эксперты ОБСЕ назвали «вопиющим нарушением» международного гуманитарного права.

Авторы доклада считают, что «целенаправленные убийства» и «насильственные исчезновения или похищения гражданских лиц», в том числе журналистов и чиновников, которые совершили представители России, вероятно, можно квалифицировать как преступления против человечности.

«В целом, доклад документирует бесчеловечные действия, совершенные российскими войсками в Украине. Это включает доказательства нападения на гражданских лиц, атаки на больницы, изнасилования, казни, мародерство и насильственную депортацию мирных жителей в Россию», — сказал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

В доклад не вошли данные об убийствах мирных жителей в Буче и других городах и селах Киевской области, о которых стало известно в начале апреля. В Буче, по данным украинских властей, за время российской оккупации погибли 400 мирных жителей.