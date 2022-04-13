Эстонские больницы могут принять 53 человека, раненых в ходе военных действий в Украине, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Эстонские больницы готовы принять 53 человека, раненых в ходе военных действий в Украине
Эстонские больницы готовы принять 53 человека, раненых в ходе военных действий в Украине
О своих планах и возможностях департамент уже оповестил специальные органы Европейского союза, которые распределяют раненых от бомбежек и обстрелов жителей Украины по больницам стран Евросоюза.
В настоящий момент Департамент здоровья занимается транспортировкой на лечение в Эстонию мужчины средних лет, который пострадал от военных действий в Украине. Его лечение будет проходить в Северо-Эстонской региональной больнице.
"Мы информируем о своей готовности принять пациента, и затем начинается распределение", - сказал глава отдела Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс.