Ср, 13.04.2022
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Эстонские больницы готовы принять 53 человека, раненых в ходе военных действий в Украине

rus.postimees.ee
Эстонские больницы готовы принять 53 человека, раненых в ходе военных действий в Украине
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Больница. Иллюстративное фото.
Больница. Иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk/Tartu Postimees

Эстонские больницы могут принять 53 человека, раненых в ходе военных действий в Украине, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

О своих планах и возможностях департамент уже оповестил специальные органы Европейского союза, которые распределяют раненых от бомбежек и обстрелов жителей Украины по больницам стран Евросоюза.

В настоящий момент Департамент здоровья занимается транспортировкой на лечение в Эстонию мужчины средних лет, который пострадал от военных действий в Украине. Его лечение будет проходить в Северо-Эстонской региональной больнице.

"Мы информируем о своей готовности принять пациента, и затем начинается распределение", - сказал глава отдела Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс.

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