Эстонские больницы готовы принять 53 человека, раненых в ходе военных действий в Украине

О своих планах и возможностях департамент уже оповестил специальные органы Европейского союза, которые распределяют раненых от бомбежек и обстрелов жителей Украины по больницам стран Евросоюза.

В настоящий момент Департамент здоровья занимается транспортировкой на лечение в Эстонию мужчины средних лет, который пострадал от военных действий в Украине. Его лечение будет проходить в Северо-Эстонской региональной больнице.