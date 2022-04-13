Литиевые аккумуляторы, оборудование для ремонта, бумага. Дефицит чего предрекают в России

В связи с дефицитом даже случились первые увольнения. Так, с поста руководителя департамента торговли и потребительского рынка Самарской области уволили Алексея Сафронова - по причине роста цен и нехватки товаров.

"[Губернатор] Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку", - говорится в сообщении областного правительства. Жители региона жаловались на нехватку товаров в магазинах и высокие цены.

Но самыми дефицитными в ближайшее время, очевидно, станут отнюдь не гречка или сахар, а бумага, товары для ремонта и литий. Дефицит чего еще предрекают экономисты?

Мелованная бумага

В российском минцифры заявили РБК о дефиците мелованной бумаги в размере 40%. Такая бумага используется для книгопечатания. Возможна ее замена аналогами из Китая, однако это вдвое увеличит цены.

Такая бумага, необходимая для высококачественной печати, в основном импортируется, и на Европу приходится до 70% всех поставок, заявили в ведомстве.

Основным поставщиком мелованной бумаги в Россию из стран ЕС традиционно является Финляндия, на которую приходится почти 42% всего импорта. За ней следуют Германия (10%) и Швеция (8%). Доля Китая, на который сейчас предлагает переориентироваться минцифры, по итогам 2020 года составляла около 16%.

Как заявил РБК директор издательства "Росмэн" Борис Кузнецов, увеличение импорта китайской бумаги приведет к подорожанию материала "в два с лишним раза" в долларовом эквиваленте - как из-за более сложной логистики, так и из-за более высокой отпускной цены. Он отметил, что в текущих условиях издательству уже пришлось отказаться от части изданий.

"Проблема будет сейчас не только с мелованными сортами бумаги, но и с краской, так как краска полиграфическая тоже попала под санкции, - рассказала "Бизнес FM" Элина Стесенко, гендиректор Подольской фабрики офсетной печати. - Если с бумагами у нас есть хоть какое-то производство мелованных сортов бумаг, краска в России не производится для полиграфии".

Больше всего пострадают периодические издания, так как там в 70% случаев используется мелованная бумага, сообщила изданию Татьяна Иванова, член правления Союза предприятий печатной индустрии.

Дефицит поставок приведет к подорожанию книг и других изданий для потребителя. По словам издателей, рост цен до конца года может составить 30%.

О начале производства белой офисной бумаги на этой неделе сообщил Туринский целлюлозно-бумажный завод в Свердловской области. Он существует с 1939 года, однако до настоящего времени такой вид бумаги не выпускал. Как сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Русаков изданию Ura.ru, у них есть альтернатива отбеливателю бумаги из Финляндии, поставки которого прекратились. "Мы применяем гипохлоридную технологию - отбеливаем целлюлозу отечественным гипохлоридом, который закупаем в Тамбове", - сообщил он.