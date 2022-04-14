СМИ: экипаж крейсера "Москва" эвакуирован после атаки Украины

Об эвакуации экипажа "Москвы" сообщили в ночь на четверг российские государственные агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны России. В ведомстве заявили, что корабль получил серьезные повреждения в результате пожара, причины которого "устанавливаются". О числе пострадавших и погибших не сообщается.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Масим Марченко заявил, что крейсер был успешно атакован украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Это подтвердили "Украинской правде" анонимные источники в разведке страны.

Предвосхищая российскую реакцию, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о пожаре на "Москве" такими словами: "Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не в том месте. То ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности. Как Белгороду не везло, так «Москве» не повезло".

Штатная численность экипажа "Москвы", по разным данным, составляет от 510 до 758 человек. Полная эвакуация может означать, что корабль нельзя будет оставить на плаву и он будет потоплен. "Москва" участвовала в операции у острова Змеиный в Одесской области, именно к этому крейсеру относились ставшие мемом слова "Русский военный корабль, иди на ***".