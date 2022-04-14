"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" вышли в полуфинал Лиги чемпионов, UEFA опубликовала расписание игр

«Ливерпуль» в 12-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов, такой рекорд имеется еще только у одного клуба - «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов обыграл «Атлетико». «Вильярреал» по сумме двух матчей победил «Баварию». «Ливерпуль», в свою очередь, выбил из Лиги чемпионов «Бенфику», а «Реал» обыграл «Челси».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

UEFA на официальном сайте опубликовал расписание полуфинальных игр Лиги чемпионов, дополняет "Чемпионат".

«Манчестер Сити» первый полуфинальный матч с «Реалом» проведёт 26 апреля в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)». Ответная игра запланирована на 4 мая.