Накануне состоялись заключительные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Стали известны все пары полуфинала.
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" вышли в полуфинал Лиги чемпионов, UEFA опубликовала расписание игр
«Ливерпуль» в 12-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов, такой рекорд имеется еще только у одного клуба - «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов обыграл «Атлетико». «Вильярреал» по сумме двух матчей победил «Баварию». «Ливерпуль», в свою очередь, выбил из Лиги чемпионов «Бенфику», а «Реал» обыграл «Челси».
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).
UEFA на официальном сайте опубликовал расписание полуфинальных игр Лиги чемпионов, дополняет "Чемпионат".
«Манчестер Сити» первый полуфинальный матч с «Реалом» проведёт 26 апреля в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)». Ответная игра запланирована на 4 мая.
Первый матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 27 апреля на «Энфилде» Ответная игра пройдёт 3 мая. Все матчи будут начинаться в 22:00.