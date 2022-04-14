Защитник польского футбольного клуба "Легия" россиянин Рамиль Мустафаев подал документы на получение гражданства Польши, сообщает Interfax со ссылкой на "Матч ТВ".
Российский футболист Мустафаев просит польское гражданство
Российский футболист Мустафаев просит польское гражданство
18-летний Мустафаев играет в Польше с юного возраста, в январе подписал контракт с "Легией" до 2025 года.
"К Рамилю в Варшаве относятся хорошо, никто не оскорбляет его, не свистит ему. Болельщики "Легии" не смотрят на его паспорт, потому что знают, что он приехал в Польшу ребёнком, вырос тут. Тем более Мустафаев уже подал документы на получение польского гражданства. Когда он получит новый паспорт? Пока неизвестно", - приводит "Матч ТВ" слова польского журналиста, который также отметил, что Мустафаев "здорово играет на позиции левого защитника".
Ранее также сообщалось, что Мустафаеву поступило предложение выступать за сборную Азербайджана.
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