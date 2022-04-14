Российский футболист Мустафаев просит польское гражданство

"К Рамилю в Варшаве относятся хорошо, никто не оскорбляет его, не свистит ему. Болельщики "Легии" не смотрят на его паспорт, потому что знают, что он приехал в Польшу ребёнком, вырос тут. Тем более Мустафаев уже подал документы на получение польского гражданства. Когда он получит новый паспорт? Пока неизвестно", - приводит "Матч ТВ" слова польского журналиста, который также отметил, что Мустафаев "здорово играет на позиции левого защитника".