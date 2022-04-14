Почему локдауны в Китае облегчат Европе отказ от нефти и газа из РФ

Бизнес ФРГ опасается нарушения глобальных цепочек поставок

Российский президент упорствует в своем желании покорить соседнюю страну, китайский - в нежелании отказаться от политики нулевой терпимости к ковиду. Эта политика привела к тому, что 14 марта в локдауне оказался китайский центр автомобилестроения Чанчунь, а 28 марта ввели строгий карантин в Шанхае с 26 млн жителей. Указания из Пекина уже ударили по экономике КНР и неминуемо скажутся на всей мировой экономике, что вызывает растущее беспокойство в Германии.

Бизнес ФРГ встревожен не только и даже не столько остановкой нескольких китайских заводов немецких автостроителей Volkswagen и Audi, а также их поставщика Bosch. Наибольшие опасения вызывает перспектива масштабного нарушения глобальных цепочек поставок, что неизбежно вызовет перебои на многочисленных предприятиях и в Германии. "Китай и "омикрон" - токсичная комбинация для мировой экономики", - гласит заголовок в газете Süddeutsche Zeitung.

С другой стороны, дальнейшее торможение экономики Китая, которой власти КНР и так уже предсказывали на этот год самые низкие темпы роста за последние 30 лет, может существенно снизить китайский и, соответственно, глобальный спрос на энергоносители. А это, в свою очередь, облегчит Германии и другим странам Евросоюза поддержание или ужесточение санкционного режима против России вплоть до введения эмбарго на российские нефть и газ. В этом смысле противоэпидемическое упорство китайского лидера вполне может помочь противостоять военному упорству российского президента.

Руководство Китая не может отказаться от выбранного курса

А Си Цзиньпин явно пошел на принцип. Если страны Европы, опираясь на накопленный за два года карантинов положительный и отрицательный опыт, решили из-за особенностей "омикрона" (этот вариант вируса более заразный, но менее опасный) не только отказаться от локдаунов, но и снять значительное число ограничений, то глава китайских коммунистов намерен и дальше твердо следовать однажды выбранному курсу. Этот курс еще со времени первой вспышки в Ухане предполагает полную остановку жизни в крупных городах даже при небольшом количестве инфицированных.

"Я думаю, официальная политика не изменится: стратегии нулевой терпимости к ковиду здесь будут придерживаться и дальше", - говорит в интервью порталу немецкого информационного телеканала ntv один из самых авторитетных в Германии знатоков Китая - президент Европейской торговой палаты в КНР Йорг Вуттке (Jörg Wuttke).

"Это во многом связано с президентом, который последние два года рассказывал всему миру: "Посмотрите, как здорово мы это делаем и как плохо это у вас получается, - объясняет свой прогноз немецкий бизнесмен. - Не представляю себе, как пропагандистски преподнести изменение этого нарратива и допустить более высокое число случаев заболевания ковидом. Это был бы очень большой идеологический кульбит".