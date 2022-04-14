Из сборной Украины по биатлону исключены натурализованные россиянки

После начала войны Бех, Москаленко и Абрамова выехали из Украины в Россию, пишет Sport.nv.ua.

Также по информации Sport.ua, из состава сборной Украины исключили еще одну натурализованную биатлонистку Дарью Сидорову.

Абрамова выступала за Украину с 2012 года, Бех и Москаленко – с 2018-го. Сидорова была натурализована летом 2021 года, но она еще не успела выступить за Украину.

Следует отметить, что в сборной Украины остались две натурализованные россиянки — Надежда Белкина и Анастасия Рассказова. Первая сейчас служит в ВСУ, а вторая не стала скрываться от войны в России.