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Из сборной Украины по биатлону исключены натурализованные россиянки

rus.postimees.ee
Из сборной Украины по биатлону исключены натурализованные россиянки
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Министерство по делам молодежи и спорта исключило из состава сборной Украины по биатлону натурализованных россиянок Екатерину Бех, Оксану Москаленко и Ольгу Абрамову. Об этом рассказал государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев, сообщает портал biathlon.com.ua

После начала войны Бех, Москаленко и Абрамова выехали из Украины в Россию, пишет Sport.nv.ua.

Также по информации Sport.ua, из состава сборной Украины исключили еще одну натурализованную биатлонистку Дарью Сидорову.

Абрамова выступала за Украину с 2012 года, Бех и Москаленко – с 2018-го. Сидорова была натурализована летом 2021 года, но она еще не успела выступить за Украину.

Следует отметить, что в сборной Украины остались две натурализованные россиянки — Надежда Белкина и Анастасия Рассказова. Первая сейчас служит в ВСУ, а вторая не стала скрываться от войны в России.

Еще одна натурализованная спортсменка, экс-белоруска Дарья Блашко, не только осудила действия агрессора, но активно помогает Украине как волонтер. Ранее сообщалось, что украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный присоединились к украинской армии после начала войны России против Украины. Также вступил в армию один из лидеров сборной Украины по биатлону Артем Прима.

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