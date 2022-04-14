Даниил Медведев снялся с «Мастерсов» в Риме и Мадриде

Медведев в начале апреля сообщил, что перенесет операцию по удалению грыжи и пропустит один-два месяца. В основной сетке турнира в Риме его заменит белорус Илья Ивашко, сообщает Twitter Entry List Updates, который отслеживает изменения в составе участников турниров.

Также Entry List Updates сообщил, что Медведев не примет участие в «Мастерсе» в Мадриде, где в основной сетке его заменит испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Турнир в Мадриде состоится с 1 по 8 мая, в Риме — с 8 по 15 мая. Второй в сезоне турнир «Большого шлема», «Ролан Гаррос», стартует в Париже 22 мая.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.

«Мастерсы» являются одними из самых престижных соревнований в ATP-туре, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд турнира в Мадриде — €7,5 млн, в Риме — €6 млн.