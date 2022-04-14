«Аптекарь Мельхиор»: криминал XV века

Килиан – Франц Мальмстен-младший, Хедвиг – Хенесси Шмидт. Фото: Роберт Ланг

«Последняя реликвия» была снята по мотивам романа Эдуарда Борнхёэ «Князь Габриэль, или Последние дни монастыря Святой Бригитты», написанного в 1893 году; автору сценария, выдающемуся писателю Арво Валтону, пришлось немало потрудиться, чтобы из авантюрно-сентиментальной истории, которая даже в конце XIX века казалась безнадежно устаревшей, выкроить киногеничный сюжет. Автор романов про аптекаря Мельхиора Индрек Харгла – наш современник, цикл состоит из семи романов, выходивших с 2010 по 2019 год; «Аптекарь Мельхиор» - первая картина снятой Эльмо Нюганеном франшизы, уже смонтированы и ждут своего часа две другие: «Аптекарь Мельхиор и призрак» и «Аптекарь Мельхиор и дочь палача».

Отпечаток режиссерского пальца

Как и «Последняя реликвия», фильм «Аптекарь Мельхиор», над сценарием которого работали Эльмо Нюганен, Индрек Харгла и Олле Мирме, сильно выигрывает по сравнению с романом «Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте», по мотивам которого он сделан.

Год назад мы говорили с Нюганеном об этом фильме, и он сказал: «Я участвовал в написании сценария с самого начала, и последний вариант – это мой отпечаток пальца». И сюжет, и герой далеко ушли от первоисточника. В романе Мельхиор – 40-летний уважаемый горожанин, он женат, у него дети. Кинематографический Мельхиор, сыгранный Мяртеном Метсавийром, молод, ему 21-22 года, и это позволило ввести в фильм романтическую любовную историю: в подмастерье к нему нанимается юноша Герке, в поисках счастья приехавший в Таллинн из Ростока. Образ Герке – единственный сюжетный ход, который зритель разгадывает с первых секунд, совершенно ясно, что под видом парнишки скрывается прекрасная девушка Кетлерин (Маарья Йоханна Мяги). Ей еще предстоит сыграть важную роль как в жизни Мельхиора, так и в раскрытии преступления.

Герке – Маарья Йоханна Мяги. Фото: Роберт Ланг

Говоря о Герке, я позволил себе раскрыть парочку карт из тех, которые оказываются на руках у тебя после просмотра фильма. А дальше – целый ряд табу. Фильм мне очень понравился, вот только опасаюсь: начнешь говорить о нем – и сразу же пойдут спойлеры, а раскрывать секреты негуманно по отношению к тем, кто еще не видел картину. Мы вправе говорить только о работе режиссера, оператора и актеров и о том, как естественно сплелись в фильме три жанра – детектив (он преобладает), триллер (эпоха-то кровавая!) и немного хоррор (кошмарные сны Мельхиора, в которых, как он сам понимает, таится разгадка) и сцена с брошенным в тюремный погреб полубезумным прокаженным (Кристьян Сарв), который когда-то убил отца Мельхиора.

Следствие ведет дилетант