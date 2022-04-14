Таллиннская городская управа приняла планировку единого терминала Юлемисте

«Важность планировки единого терминала выходит далеко за рамки проектирования самого здания терминала. При планировании особое внимание уделяется формированию качественного общественного пространства, которое будет располагать к созданию соединения между зоной терминала и аэропортом, а в дальнейшем, будем надеяться, и с центром города», — отметила Липпус.

«Пассажирский терминал Юлемисте станет универсальным и комплексным транспортным узлом, который необходим для устойчивого развития Таллинна. Это настолько значимый объект, что он нуждается в тщательном рассмотрении в ходе общественных дискуссий. Мы надеемся, что детальная планировка будет утверждена к августу этого года, и реализация проекта Rail Baltic продолжится по графику», — сказала вице-мэр.

Детальная планировка охватывает территорию площадью 11,47 га в ласнамяэском микрорайоне Юлемисте. Возможная планировка позволит провести реконструкцию и строительство железнодорожной инфраструктуры, а также возвести возле Петербури- теэ пассажирский терминал Юлемисте, автовокзал и коммерческое здание.

Планировка также предусматривает перенос трамвайных путей в целях обеспечения более удобного сообщения с другими видами транспорта. Помимо этого, запланировано строительство нескольких городских площадей и создание возможностей для комфортного и безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов.

Согласно планам, единый терминал будет обслуживать как железнодорожные рейсы, отправляющиеся со станции Юлемисте, так и маршруты, пересекающие станцию, по путям с шириной колеи 1435 и 1520 мм, а также автобусное сообщение.

Возле здания терминала планируется построить три перрона. Согласно детальной планировке, терминал будет соединен с городской средой несколькими дорогами и трамвайными линиями.

В основу проекта заложена совместная работа компаний Zaha Hadid Architects и ESPLAN OÜ, ставшая победителем проведенного в 2019 году конкурса для поиска архитектурного решения здания пассажирского терминала Юлемисте.

Планировка охватывает интеграцию коммерческих площадей, общественных услуг и архитектурных решений. При создании открытой и динамичной среды будут учитываться траектории передвижения людей.

Разработка детальной планировки началась в марте 2020 года, а публичная выставка эскизного решения и дискуссия состоялись в ноябре 2020 года. Управа района провела две встречи с местными жителями, в том числе для разъяснения необходимости переноса трамвайных путей и презентации пространственных изменений на участке, расположенном к югу от жилых домов.

Фото: Управа города Таллинна.

Город продолжит сотрудничество с разработчиком проекта и ведомствами, а также с Департаментом здоровья относительно внедрения мер по снижению шума, которые также будут учтены при составлении проекта реконструкции Петербури-теэ.