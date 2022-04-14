Фото ⟩ Просто чудо! Выставлено на продажу бывшее здание вокзала в Аэгвийду

Станция Аэгвийду появилась одновременно со строительством Балтийской железной дороги в 1870 году. Здание вокзала Аэгвийду (Charlottenhof) является частью комплекса железнодорожных станций. С 2018 года в здании вокзала работает известный ресторан Vana Waksal, владельцы которого приложили много усилий и заботы для восстановления атмосферы XIX века.

Фото: KV.EE

Упомянутый ресторан находится на первом этаже здания вокзала. Есть также две недавно отремонтированные квартиры. С одной стороны здания - дровяной сарай и отдельная терраса. С другой стороны - бывшая камера хранения и сухой туалет.

Фото: KV.EE

На втором этаже расположена пятикомнатная квартира. На утепленном и отремонтированном чердаке можно обустроить еще три комнаты. Дом отапливается твердотопливным котлом, в каждой комнате индивидуально регулируемые радиаторы.

Фото: KV.EE

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