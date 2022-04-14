В ночь на четверг на стены таллиннского собора Александра Невского были нанесены граффити, связанные с массовым убийством мирного населения в киевском пригороде Буча.
Галерея ⟩ На стенах собора Александра Невского в Таллинне нарисовали граффити на тему резни в Буче
На стене красной краской было написано: «Кровь Украины», «Буча», а также нанесен рисунок, изображающий отпечаток окровавленной ладони.
Храм находится в аренде Эстонской Православной церкви Московского патриархата.
В начале апреля в отбитом украинскими войсками у российских городе Буча, который расположен недалеко от Киева, было обнаружено массовое захоронение с 57 телами. Братская могила находится в центре города за церковью.
Некоторые тела были в полиэтиленовых черных пакетах, другие - в гражданской одежде.
Украина обвиняет российские войска в преднамеренной резне.
Доказательства возможных убийств мирных жителей в окрестностях Киева появились после того, как российские солдаты покинули пригород столицы, где украинская армия оказывала отчаянное сопротивление.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл является близким союзником президента Владимира Путина и призывает объединяться против внешних и внутренних врагов.
Массовое убийство мирных жителей в Буче было решительно осуждено мировым сообществом.