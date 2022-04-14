Галерея ⟩ Полиция задержала вандала, который нанес граффити на стены собора Александра Невского

Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал Postimees , что в четверг в половину третьего ночи в полицию сообщили, что в центре Таллинна на Дворцовой площади кто-то рисует на стене церкви.

«Полицейские задержали вандала, которым оказался 34-летний мужчина. Понимаем боль людей и желание предпринять что-то против войны. Однако есть много законных способов выразить свое мнение, а рисование на стене церкви, разумеется, к ним не относится», - сказал Тамбре.

По факту произошедшего начато производство о проступке.

На стене красной краской было написано: «Украинская кровь», «Буча», также там появился рисунок с изображением кровавого отпечатка руки. Кроме того, на стену храма нанесли отсылку к библейскому стиху из Книги Бытия: «Что ты наделал? — сказал Господь. — Кровь твоего брата, пролившаяся на землю, взывает ко Мне». Это относится к истории о Каине и Авеле.

Комментарий мэра Таллинна Михаила Кылварта

Граффити на стенах Таллиннского Александро-Невского кафедрального собора или любого другого здания в городе, являются совершенно недопустимым проявлением вандализма. Разжигание розни, особенно в свете растущей в обществе напряженности, не может быть оправдано никоим образом.

Мы все хотим, чтобы война в Украине, связанное с ней насилие, а также страдания простых людей прекратились как можно быстрее. Однако любого рода проявления разжигания розни и вандализма не приблизят окончание войны. Существуют четкие юридические границы для публичного выражения мнения, и размалевывание городского пространства, очевидно, выходит за эти рамки.

Город заказал услугу очистки стен храма, и этот процесс сейчас осуществляется. Когда нарушитель будет установлен, он будет обязан возместить городу возникшие при этом расходы.

В начале апреля в отбитом украинскими войсками у российских военных городе Буча, который расположен недалеко от Киева, было обнаружено массовое захоронение с 57 телами. Братская могила находится в центре города за церковью.

Некоторые тела были в полиэтиленовых черных пакетах, другие - в гражданской одежде.

Украина обвиняет российские войска в преднамеренной резне.

Доказательства возможных убийств мирных жителей в окрестностях Киева появились после того, как российские солдаты покинули пригород столицы, где украинская армия оказывала отчаянное сопротивление.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл является близким союзником президента Владимира Путина и призывает объединяться против внешних и внутренних врагов.

Массовое убийство мирных жителей в Буче было решительно осуждено мировым сообществом.