Хельме: может быть, сотни тысяч украинских военных беженцев будут заниматься проституцией

В своей речи Март Хельме упомянул своего сына-врача, добавив, что тот общается с врачами: «Врачи говорят, то с точки зрения здравоохранения картина ужасная. ВИЧ возвращается. Украинцы тащат к нам сюда инфекционные заболевания, о которых мы думали, что в Эстонии их уже никогда не будет».