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Хельме: может быть, сотни тысяч украинских военных беженцев будут заниматься проституцией

Лоора-Элизабет Ломп
Хельме: может быть, сотни тысяч украинских военных беженцев будут заниматься проституцией
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Март Хельме.
Март Хельме. Фото: Mihkel Maripuu

Во время первого чтения в Рийгикогу законопроекта о внесении поправок в Закон об иностранцах и Закон о высшем образовании, заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме сказал, что Эстония не знает, чем будут заниматься военные беженцы из Украины, может быть, они будут заниматься проституцией, пишет Postimees.

В своей речи Март Хельме упомянул своего сына-врача, добавив, что тот общается с врачами: «Врачи говорят, то с точки зрения здравоохранения картина ужасная. ВИЧ возвращается. Украинцы тащат к нам сюда инфекционные заболевания, о которых мы думали, что в Эстонии их уже никогда не будет».

«Эти женщины — молодые женщины — мы не знаем, чем они будут заниматься. Может быть, сотни тысяч этих женщин будут заниматься проституцией. Кто съест шляпу и скажет, что так не будет?» - задал вопрос Рийгикогу Хельме.

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