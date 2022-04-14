Во время первого чтения в Рийгикогу законопроекта о внесении поправок в Закон об иностранцах и Закон о высшем образовании, заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме сказал, что Эстония не знает, чем будут заниматься военные беженцы из Украины, может быть, они будут заниматься проституцией, пишет Postimees.
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Хельме: может быть, сотни тысяч украинских военных беженцев будут заниматься проституцией
Хельме: может быть, сотни тысяч украинских военных беженцев будут заниматься проституцией
В своей речи Март Хельме упомянул своего сына-врача, добавив, что тот общается с врачами: «Врачи говорят, то с точки зрения здравоохранения картина ужасная. ВИЧ возвращается. Украинцы тащат к нам сюда инфекционные заболевания, о которых мы думали, что в Эстонии их уже никогда не будет».
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