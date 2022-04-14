Генсек ООН: война в Украине может привести к голоду, невиданному десятилетиями

"Война в Украине может ввергнуть более 1/5 человечества в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями. Единственное прочное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире - это мир", - написал он.

Ранее сообщалось, что война в Украине уже нарушила цепи поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Кроме экспорта зерновых, Украина является первым поставщиком подсолнечного масла, значительным поставщиком сои, мяса птицы, меда и молочной продукции.

В Европейском Союзе предупреждали о продовольственном кризисе в мире, поскольку и РФ, и Украина являются крупными экспортерами в агропромышленном секторе. Речь идет о возможном повышении цен на зерно, энергию, удобрения, металлы и тому подобное.