В школе для детей из Украины к занятиям уже приступили 70 учеников

Школа, расположенная в здании Таллиннского университета на улице Ряэгу, до конца учебного года школа будет предлагать детям занятия по интересам и другие виды деятельности. В этом учебном году школа сможет принять около 200 детей.

«По состоянию на прошлую неделю поступило 208 ходатайств о получении места в школе, но по разным причинам пока не все ученики начали посещать учебное заведение. К тому же несколько детей уже покинули Эстонию, —сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. – В настоящее время к занятиям в школе приступили 70 ребят, сейчас они разделены на четыре группы, еще одна группа откроется на следующей неделе. Работа проходит по системе гибридного обучения - дети посещают дистанционные уроки в своей украинской школе и наряду с этим принимают участие в занятиях, предлагаемых школой для детей военных беженцев в Таллинне. Первая неделя, хотя она и короткая, показала, что дети успешно адаптируются – ребята даже уже успели выучить свои первые слова на эстонском языке».

Руководитель проекта школы для украинских детей Наталья Мялицина добавила, что в школе в качестве помощников учителей работают четыре украинских педагога, которые фактически также выполняют роль классного руководителя.

«У нас есть учителя эстонского языка, а в ближайшее время к работе приступят еще два педагога - учителя украинского и английского языков. Занятия проводит учитель искусства, имеющий опыт работы арт-терапевтом, преподаватель робототехники, организатор спортивной деятельности и учителя танцев, а также мы ищем музыканта для проведения музыкальных занятий. Занятия по интересам проводятся на эстонском языке, чтобы дети могли изучать язык посредством общения в естественной среде. Приятно наблюдать за тем, как дети начинают осваивать эстонский язык и стараются активно им пользоваться».

Мялицина благодарит всех, кто помог за считанные дни подготовить здание на улице Ряэгу к началу учебной работы.

«Университет освободил помещения на прошлой неделе к вечеру пятницы, а к понедельнику мы уже должны были быть готовы принять украинских детей. Благодаря преданным своему делу сотрудникам гимназии Лиллекюла, а также помощи других школ, семей, друзей, благотворителей и многих других мы справились с этой задачей. Большое спасибо всем вам», - сказала Мялицина.

В оснащение учебного заведения также внесла свой вклад фирма Apollo, подарившая школе 200 наборов со школьными принадлежностями, в которые в числе прочего входят простые карандаши, фломастеры, цветные карандаши, альбомы для рисования, ручки и тетради.

«Apollo придает большое значение поддержке, оказываемой для обеспечения благополучия военных беженцев из Украины. Крайне важно восстановить чувство безопасности и нормальную жизнь детей, переживших столь травмирующий опыт, - сказала исполнительный директор магазинов Apollo Эха Панк. – К сожалению, по понятным причинам украинским детям, приступающим к обучению в Эстонии, не хватает элементарных школьных принадлежностей. Поэтому мы решили протянуть руку помощи и собрать наборы со всем необходимым».

Издательство Kiri-Mari преподнесло в подарок детям из Украины сборник детских стихов «Ежики и пингвины» на эстонском и украинском языках.