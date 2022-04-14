Статистика: в Эстонии более четверти работающих трудятся удаленно

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, работающих удаленно за год добавилось более 26 000 человек. Пика это количество достигло в первом квартале прошлого года, когда возможностью работать удаленно воспользовались 194 500 жителей Эстонии. «Свою роль сыграло широкое распространение коронавируса, которое сделало людей осторожнее и многие предпочли работать в домашнем офисе. Два года пандемии показали, что во многих случаях успешно выполнять свою работу можно из любого уголка Эстонии или даже из-за рубежа. В определенном смысле это стало новой нормой», – сказала Пыллуяэр.

Доля выполняющих удаленную работу была самой высокой в Харьюском уезде (35%), дистанционно трудился также каждый третий занятый, проживающий в Тартуском уезде. «Менее всего удаленная работа получила распространение среди жителей Ида-Вируского и Выруского уездов, в которых этой возможностью воспользовались только 11–13% занятых», – добавила Пыллуяэр.

По оценке руководителя проекта Лисанны Эльм из сети центров удаленной работы в Юго-Восточной Эстонии Kupland, удаленная работа пришла, чтобы остаться. «Несмотря на то, что жители Юго-Восточной Эстонии пока еще не самые активные работники на удаленке, как целевое место, в котором имеется возможность трудиться дистанционно, Юго-Восточная Эстония очень ценится. Замечательно, что возможность работать удаленно используют все больше эстоноземельцев и работодатели предоставляют такую возможность. Надеюсь, что мы сумеем продемонстрировать миру, что удаленная работа не должна оставаться для кого-то недосягаемой, а тем или иным способом может стать частью гибкой организации труда и счастливой жизни», – сказала Эльм.

Самой высокой доля работающих удаленно была в сфере информации и связи (78,3%), финансовой и страховой деятельности (76,4%), а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (58,8%), и самой низкой – в сфере размещения и питания (7,1%), здравоохранения и социального обеспечения (8,8%) и в обрабатывающей промышленности (14,4%).