Принятый Рийгикогу закон освободит внуков от обязанности по уходу за бабушками и дедушками

Закон впервые установит понятие долговременного ухода, т.е. предоставление ухода людям, нуждающимся в помощи в быту на протяжении длительного времени, так как их физические или умственные способности или трудоспособность снизились. Долговременный уход включает в себя услуги здравоохранения, уход и помощь в организации быта. Первый этап изменений системы долговременного ухода включает в себя поправки к Закону о семье с целью освободить родственников второй степени от обязанности содержания взрослых родственников. То есть в будущем внуки не будут обязаны оплачивать уход за бабушками и дедушками.

При вступлении в силу закон даст местным самоуправлениям право по своей инициативе выяснить, насколько совершеннолетнее лицо со средним, тяжелым или глубоким недугом нуждается в помощи. Местное самоуправление может по собственной инициативе выяснить, насколько в помощи нуждается совершеннолетнее лицо со средним или тяжелым недугом, и обязано делать это в отношении лиц с глубоким недугом. В результате изменений людям с ограниченными возможностями будет лучше обеспечена необходимая помощь как со стороны государства, так и со стороны местного самоуправления.

Одна из целей изменений Закона о защите детей – дать местным самоуправлениям право получить целостную информацию о проживающих на территории самоуправления детях, в отношении которых было подано ходатайство о выявлении недуга. Таким образом, местные самоуправления смогут выяснить, нуждаются ли такие семьи в дополнительной помощи. Предыдущие анализы показали, что детям с ограниченными возможностями зачастую сложно получить помощь и необходимые услуги, а их родители не знают, к кому можно обратиться.

Благодаря изменениям местные самоуправления смогут проактивно обращаться к семьям, предлагать им помощь и опорные услуги, благодаря которым можно предотвратить дальнейшее усугубление ситуации. Цель – расширить возможность получения помощи для людей с ограниченными возможностями, а также повысить их благополучие, предлагая им консультации и помощь. Новая система позволяет местным самоуправлениям проактивно общаться с людьми с ограниченными возможностями как с потенциально уязвимой целевой группой, но человек имеет право отказаться от помощи.

Закон предусматривает еще ряд изменений, которые касаются, например, специальных попечительских услуг; квалификации социальных работников местных самоуправлений; регулирования места проведения услуг общего ухода; пособия по бедности; детей, переживших сексуальное насилие; услуг опеки; пособий для одиноких пенсионеров и назначения степени недуга людям пенсионного возраста.