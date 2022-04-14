Таллинн окажет поддержку пострадавшем в пожаре жителям Паэ, 25

«Благодаря дополнительным средствам мы сможем более эффективно помочь пострадавшим от пожара жителям дома Паэ, 25. После пожара у многих жителей этого дома появились непредвиденные расходы. Теперь мы можем оказать им свою помощь. Я благодарна мэрии за быстро принятое решение», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

«Получить поддержку можно на основании заявления, и социальный отдел районной управы уже их принимает. Если человек до пожара проживал по адресу Паэ, 25, то прошу вас с нами связаться», – добавила Юрченко.

7 апреля 2022 года в трехэтажном доме по адресу Паэ, 25 произошел пожар. Крыша дома горела открытым пламенем, и для тушения пожара было задействовано порядка 30 единиц специальной техники. В сотрудничестве со спасательным департаментом и полицией начали свою работу и городские службы. На месте осталась работать муниципальная полиция, которая передавала информацию в районную управу.

Несколько семей расселили в городские жилплощади, и с каждым, кто нуждался в помощи, занимались и продолжают заниматься индивидуально. После пожара дом стал практически непригоден для проживания, в том числе квартиры большинства жильцов. С четверга по воскресенье город обеспечил дому круглосуточную охрану. С понедельника за безопасность отвечает квартирное товарищество.