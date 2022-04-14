Таллинн окажет поддержку пострадавшим в пожаре жителям Паэ, 25

«Благодаря дополнительным средствам мы сможем более эффективно помочь пострадавшим от пожара жителям дома Паэ, 25. После пожара у многих жителей этого дома появились непредвиденные расходы. Теперь мы можем оказать им свою помощь. Я благодарна мэрии за быстро принятое решение», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

«Получить поддержку можно на основании заявления, и социальный отдел районной управы уже их принимает. Если человек до пожара проживал по адресу Паэ, 25, то прошу вас с нами связаться», – добавила Юрченко.

7 апреля 2022 года в трехэтажном доме по адресу Паэ, 25 произошел пожар. Крыша дома горела открытым пламенем, и для тушения пожара было задействовано порядка 30 единиц специальной техники. В сотрудничестве со спасательным департаментом и полицией начали свою работу и городские службы. На месте осталась работать муниципальная полиция, которая передавала информацию в районную управу.

Несколько семей расселили в городские жилплощади, и с каждым, кто нуждался в помощи, занимались и продолжают заниматься индивидуально. После пожара дом стал практически непригоден для проживания, в том числе квартиры большинства жильцов. С четверга по воскресенье город обеспечил дому круглосуточную охрану. С понедельника за безопасность отвечает квартирное товарищество.

Благодаря выделенной из резервного фонда сумме управа Ласнамяэ сможет выплатить семьям, проживающим на момент пожара по адресу Паэ, 25, единоразовое пособие для покрытия первичных нужд. Упомянутое пособие в планах выплатить нуждающемся на основании заявления в течение апреля 2022 года. В случае, если пострадавший еще не дал о себе знать, это можно сделать, отправив контактные данные на электронную почту julianna.jurtsenko@tallinnlv.ee или позвонив по телефону 645 7715. Заявление можно предоставить как в электронном, так и в бумажном виде.