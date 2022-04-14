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Галерея ⟩ Гигантомания: Марк, скажи, зачем тебе столько ванных комнат?

rus.postimees.ee
Гигантомания: Марк, скажи, зачем тебе столько ванных комнат?
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В последнее время на рынке недвижимости активно действуют голливудские звезды. Купля-продажа происходит быстро, пишет Kodu. 

Известный актер Марк Уолберг тоже решил обновить свой портфель недвижимости. Он выставил на продажу обнесенный забором и находящийся под наблюдением охранников особняк в районе Беверли-Парк. Огромная усадьба площадью 2833 м2 построена в 2014 году и состоит из двенадцати спален, 20 ванных комнат и множества других помещений, например, кинотеатра и винного погреба.

Понятно, что Уолберг просит за дом на участке площадью 2,5 га огромную цену: 87,5 млн долларов или 80,88 млн евро.

Жилище было построено актером для своей семьи. Огромное здание было спроектировано архитектором Ричардом Лэндри, известным своей страстью к гигантомании. Проектирование жилых домов размером с торговый центр – его стиль.

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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