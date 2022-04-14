Бесплатное ПЦР-тестирование сосредоточится на пожилых людях и группах риска

По словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, потребность в ПЦР-тестировании на государственном уровне снизилась, и для мониторинга инфекционных заболеваний можно использовать альтернативные решения.

«Для оценки распространения вируса можно применять сентинельный мониторинг, то есть выборочное тестирование, которое ранее применялось для отслеживания распространения гриппа. Также в стране проводится мониторинг сточных вод и ведется мониторинговое исследование Тартуского университета, которое дает представление о ситуации с COVID-19 в стране», — сказала Хярма.

По ее словам, тестирование пожилых людей и людей из группы риска важно продолжать для прогнозирования нагрузки на систему здравоохранения и, при необходимости, создания дополнительных койко-мест для больных COVID-19, мониторинга эпидемиологических изменений вируса среди пожилых людей и секвенирования новых штаммов, вызывающих беспокойство.

Департамент здоровья в сотрудничестве со специалистами-экспертами составит подробное руководство по изменениям стратегии тестирования, в котором будет описано, кто относится к группам риска и в каких случаях по-прежнему необходимо выявлять коронавирус с помощью ПЦР-теста. Тестирование групп риска будет по-прежнему доступно в пунктах тестирования и с помощью мобильных бригад по отбору проб. Больше нет необходимости проводить ПЦР-тест людям, не входящим в группу риска, но это можно сделать по желанию самого человека через поставщиков платных услуг.

Поскольку доля ПЦР-тестирования со временем снизилась, мобильное приложение HOIA, которое информировало пользователей о тесных контактах с вирусоносителем, в мае будет закрыто. Приложение HOIA было запущено в начале пандемии, когда вакцины еще отсутствовали, и была необходимость в т.н. «первом предостережении». На сегодняшний день приложение выполнило свою задачу, и люди научились лучше защищать свое здоровье.

«Спасибо тем, кто воплотил это приложение в жизнь – это было очень полезно. Сегодня большая ответственность лежит на самих людях, и вместо того, чтобы ждать уведомления от государства, следует исходить из обычной практики инфекционных заболеваний – при появлении симптомов вирусного заболевания следует оставаться дома, обратиться к врачу и открыть лист нетрудоспособности», — сказала Хярма.

С 1 мая Департамент здоровья прекратит выпускать ежедневные сообщения для прессы о COVID-19, но основная информация по-прежнему будет доступна на карте распространения коронавируса на сайте terviseamet.ee. По средам будет по-прежнему публиковаться комплексный эпидемиологический обзор, к которому будут добавляться результаты анализов сточных вод. Эпидемиологическое исследование продолжится в течение всего лета, и именно этот документ даст наилучший обзор распространения вируса.