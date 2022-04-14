На Найссаре возродят движение по узкоколейной железной дороге и откроют музей

По словам помощника волостного старейшины Виймси Николая Бенцлера, план Морского музея – амбициозная и достойная возможность сохранить военную историю Эстонии.

«Благодаря опыту с Летной гаванью, Морской музей имеет навыки реставрации и превращения объектов военной истории - в привлекательное туристическое направление. Как и принадлежащий музею ангар для гидросамолетов, железнодорожная инфраструктура острова Найссаар также является частью Морской крепости Петра Великого, строившейся по приказу российского императора Николая II, — отметил Бенцлер. — В результате реализации проекта будет сформирован целостный комплекс. Я рад, что в этом проекте был найден общий язык музея с местным сообществом и что Nargen Nord ценен как для своих, так и для приезжающих сюда туристов».

Решение волостного совета предоставляет право Морскому музею Эстонии реконструкцию частей участков железной дороги на острове Найссаар, входивших в состав Морской крепости Петра Великого. Это дает музею возможность в сотрудничестве с общиной реализовать запланированный проект по восстановлению военного наследия и возобновлению его использования.

Помимо железной дороги, это еще и находящиеся пока в частной собственности бывшее офицерское казино и батарея 10А.

«Проектом Nargen Nord остров Найссаар вступает в XXI век, хоть и с небольшим опозданием, но зато с достоинством. И если до сих пор мы знакомили наших гостей со все более разрушающимся военным наследием, то крупнейшие инвестиции в Морской музей сделают эти объекты современным музеем. Важные военно-исторические здания будут спасены от разрушения, а восстановленная узкоколейная железная дорога станет не только редкой достопримечательностью Европы, но и ежедневным маршрутом для туристов и островитян. Это значительно сократит использование в природном парке старой военной колесной техники. Жители Найссаара всецело поддерживают Морской музей в реализации плана», — сказал старейшина острова Тоомас Лухаяэр.

Согласно планам, местные жители и посетители смогут вновь пользоваться железной дорогой, соединяющая север и юг острова. Используемый подвижной состав будет экологичным и современным. С железной дорогой тесно связаны офицерское казино и батарея 10А — первое строение можно реконструировать в посетительский центр, а на двух этажах второго может быть создана экспозиция об истории морской крепости на Найссааре.

«Нашей целью также является восстановление исторической связи между Летной гаванью и Найссааром, поскольку перед Первой мировой войной находящиеся по ту и по эту сторону Таллиннского залива военные объекты входили в состав одной морской крепости. В последние годы основное движение судов на Найссаар проходило через Летную гавань. В ближайшем будущем нужно достичь того, чтобы запланированные в проекте строения были восстановлены и их смогли посещать все желающие, просто сев на поезд в порту острова. Это будет обеспечивать посещение музея Nargen Nord», — объяснил директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.