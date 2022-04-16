Лицо недели ⟩ В парламенте выступать — не мешки ворочать

Это относится буквально к каждому второму его выступлению. К манерам образованного, казалось бы, человека почтенного возраста уже почти привыкли, но подчас слова, вырывающиеся потоками из его рта, заставляют морщиться и сдерживать подступающую рвоту. Вот и теперь, в ситуации охватившего мир ужаса войны, на фоне боли, крови и смерти, Март Хельме поднял вопрос моральной и физической чистоты бегущих из-под бомб украинских женщин. Они-де и в проституцию податься могут. А учитывая то, что с иммунизацией в Украине не так распрекрасно, как в той же Эстонии, и, например, коклюш, который здесь давно не видели, там — почти нормальное дело, все это, по словам Хельме, беженцы тащат к нам и скоро нас накроет ВИЧем и прочими нехорошими болезнями.

О чем хотел сказать Март Хельме? О том, что бегущие от войны молодые женщины, пережившие ад под бомбежками и вынужденные искать хоть какой-то дом и хлеб для себя и своих маленьких детей — это крайне уязвимые люди, за которыми уже начали охотиться торговцы живым товаром? Тогда в пламенную речь стоило добавить слов поддержки и просьбу к правоохранительным органам еще сильнее активизироваться и стараться больше предупреждать одних и отсекать других.

Или о том, что люди, в чьих жилах течет другая — не эстонская — кровь — это изначально люди, разносящие заразу и грязь? Тогда, господин Хельме, позвольте вас поздравить. Ваша риторика не лучше фашистской.

А может, он пытался подчеркнуть, что Эстония за годы независимости достигла больших результатов? Так нет же. В той же пламенной речи Хельме указал на то, что страна ничего не знает ни о лояльности, ни о планах военных беженцев. Думают ли они учить эстонский язык? Собираются ли они ехать дальше, возвращаться домой или оставаться здесь? Одни, мол, уже остались и теперь Таллинн потерян для эстонского избирателя. Вообще для всех эстонцев потеряны крупные города Ида-Вирумаа и весь уезд в целом. Там-де все решают граждане России. Интересно, как к этим словам относятся местные руководители и какое гражданство у мэра Нарвы Катри Райк, мэра Кохтла-Ярве Тоомаса Наэля или старейшины Йыхви Марис Тоомель?

Конечно, чуть позже Хельме спохватился и добавил, что ни он, ни его фракция никогда не говорили, что беженцам не нужно помогать. И все это он наговорил, чтобы напомнить, что ситуацию нужно держать под контролем и снижать риски, а еще чтобы расшевелить детский сад под названием правительство. Но это выглядит еще более глупым, поскольку ушат помоев носовым платком не вытирают.