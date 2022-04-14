Фото ⟩ В ожидании спасателей срочники продержались на плотах больше суток

«В хорошей компании даже сутки на плоту проходят складно. Больше всего мне запомнился последний этап, когда спасатели поочередно поднимали нас на вертолет», – рассказал участник учений рядовой Реймо Местильяйнен.

Учения начались с отыгрыша аварийной ситуации на борту, в результате которой военнослужащим срочной службы предстояло покинуть корабль и всем вместе доплыть до спасательных средств. Оказавшись на плотах, военнослужащие вычерпали воду, установили круглосуточную вахту и стали сушить одежду.

«Сутки – это долго. Недостаточно просто ждать спасателей, важно действовать с умом. – отметил начальник курса старший фельдфебель Танель Вырк. – После долгого нахождения в воде плот охлаждается и в нем становится неуютно. Поэтому крайне важно, чтобы сослуживцы поддерживали друг друга в сложную минуту.

Команда спасателей прилетела на вертолете Департамента полиции и погранохраны спустя сутки после начала учений. В учениях участвовал 31 человек, каждый справился с заданием.

Базовый курс моряка проводит военно-морская школа ВМС Эстонии. Большая часть занятий проходит в Минной гавани и морской школе Reval. Учеба длится четыре недели. Перед этим срочники заканчивают базовый курс солдата.

Затем срочники осваивают одну из доступных специальностей: связиста, оператора вооружения, повара-парамедика, моториста-электрика или специалиста береговой службы.