За сутки в Эстонии скончались четыре человека с COVID-19

По состоянию на утро 14 апреля в больницах находится 251 пациент с коронавирусом. Из них 94 человекf нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 52 человека, или 55,3% не были вакцинированы, а 42, или 44,7% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализировали в среднем по 0,9 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,5 невакцинированных в день.

За сутки в больницах открыли 23 новых историй болезни, из которых в восьми случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 11,7 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались четыре человека с коронавирусом, двое из них не были вакцинированы: 89-летняя женщина, 78-летний мужчина, 70-летняя женщина и 54-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 47 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 42 невакцинированных в день.

За сутки было введено 524 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 65 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 449 078 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,5%.