В этом году в Таллинне появится сто пятьдесят девять общинных садов

«Городское садоводство – важная часть концепции зеленого Таллинна, и город поддерживает сады уже много лет. Радостно видеть, что интерес к созданию и развитию городских садов все возрастает, ведь каждый сад придает жизненных сил и городской природе, и людям, — отметил вице-мэр Владимир Свет. — Мы можем с гордостью сказать, что начиная с прошлого года в каждом районе города есть как минимум один общинный сад, а помимо этого — множество учебных садов, которые созданы различными городскими учреждениями. В этом году добавится 32 новых городских сада».

В двух турах подачи ходатайств можно было подавать заявки как для создания общинных садов и их развития, так и о поддержке учебных садов при частных школах, детских садах и городских учреждениях.

В этом году субсидию получит 71 учебный сад при городских учреждениях, в их числе 50 детских садов, 11 школ, детский сад-школа, профтехучилище, два молодежных центра, два подразделения детского дома, два музея, опорный центр и библиотека. Общий размер пособия – около 120 000 евро.

Также появится 21 новый учебный сад, а значит всего в городе их станет 113. К деятельности учебных садов в этом году присоединился Таллиннский центр социальной работы, принявший участие в прошлом году в тематических мастер-классах, теперь он формирует учебные сады в шести подразделениях. У каждого учебного сада своя концепция и программа занятий, созданная с учетом расположения.

Для учебных садов ходатайствовали прежде всего о получении необходимых материалов, средств, инструментов и инвентаря, тогда как для общинных садов ходатайствовали о проведении мастер-классов, толок и других сопутствующих занятий.

В этом году город посредством организации туров подачи ходатайств на недоходную деятельность в области городского садоводства поддержит создание девяти общинных и двух учебных садов при частных учебных заведениях, а также развитие 14 имеющихся общинных садов и трех – при частных учебных заведениях. Общий бюджет получивших поддержку проектов составляет около 99 600 евро. Вместе с новыми садами в Таллинне 30 общинных садов и 10 учебных садов при частных учебных заведениях.

В общей сложности в этом году в городе будет уже 159 общинных и учебных садов (как при муниципальных, так и при частных учреждениях), которые будут радовать горожан и предлагать им возможности для проведения досуга.