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Общеэстонская неделя бега приглашает на бесплатные тренировки

rus.postimees.ee
Общеэстонская неделя бега приглашает на бесплатные тренировки
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Бег. Иллюстративное фото.
Бег. Иллюстративное фото. Фото: SA Eesti terviserajad

В понедельник, 18 апреля, стартует общеэстонская неделя бега, организованная фондом «Эстонские тропы здоровья» (Eesti Terviserajad SA). В рамках программы по всей республике (от Нарвы до Сааремаа и от Таллинна до Выру) пройдут десятки бесплатных тренировок под руководством настоящих профессионалов в своей области.

По словам руководителя фонда Ало Лыоке, бег по тропам здоровья – это один из наименее затратных способов потренироваться и позаботиться о своем здоровье. «Для пробежек или прогулок по тропам здоровья не нужен билет или абонемент: вам потребуется только подходящая одежда и обувь, но и это не самое важное. Главное – это ваша мотивация. Во время недели бега мы планируем проводить бесплатные тренировки и для более опытных, и для совсем начинающих спортсменов. Мы посоветуем, с чего лучше начинать беговые тренировки, какие упражнения делать до и после тренировки, и как сохранить мотивацию и энтузиазм для дальнейших занятий», - добавил он.

«Если поначалу бег, как и любая другая тренировка, может показаться вам тяжелым и изнурительным занятием, то в дальнейшей перспективе он может перерасти в приятную привычку, и вы начнете получать удовольствие от бега. Просто дайте себе шанс!», - посоветовал Лыоке. «Настало время смахнуть пыль со своих беговых кроссовок и навестить ближайшую тропу здоровья!»

В рамках общеэстонской недели бега с 18 по 24 апреля бесплатные тренировки по бегу пройдут в Таллинне, Тарту, Выру, Вильянди, Нарве, Пярну, на Сааремаа и Хийумаа, в Арукюла и Куремаа. Среди тренеров можно отметить сестер-марафонцев Лийну, Лили и Лейлу Луйк; тренера и обладательницу 2-го места среди женщин на прошлогодних соревнованиях Ironman 70.3 Лийзу Кулль; чемпионку Эстонии на марафонской дистанции Кайсу Кукк; ультрамарафонца Ханнеса Вейде и др.

Фонд «Эстонские тропы здоровья» (Eesti Terviserajad SA) был основан в 2005 году компаниями Merko Ehitus, Swedbank и Eesti Energia. К настоящему времени фонд считается одной из наиболее влиятельных организаций с точки зрения продвижения здорового образа жизни и любительского спорта. Всего в Эстонии насчитывается более 1100 километров разнообразных троп здоровья, которыми можно пользоваться круглый год. В среднем их посещают 6 миллионов раз в год. Сеть троп здоровья обслуживает команда сотрудников из 200 человек.

Программа тренировок в рамках недели бега

ТАЛЛИНН

18.04 в 19.15 Беговая тренировка на тропе здоровья Ярве под руководством марафонской бегуньи Лийны Луйк (сбор на парковке Merko)

20.04 в 18.30 Беговая тренировка на тропе здоровья Харку с тренером Лийзой Кулль (сбор на парковке Тяхеторни)

23.04 в 12.00 Беговая тренировка на тропе здоровья Пирита с марафонской бегуньей Лийной Луйк (сбор возле уличного бассейна)

24.04 в 12.00 Беговая тренировка на тропе здоровья у болота Ыйсмяэ с тренером Лийзой Кулль (сбор на парковке Вана-Раннамыйза)

ТАРТУ

19.04 в 18.30 Беговая тренировка по тропам здоровья Тяхтвере с марафонскими бегуньями Лейлой и Лили Луйк (сбор возле главного здания певческой сцены)

20.04 в 18.00 Беговая тренировка с Вахуром Теппаном по тропам здоровья Вооремяэ (сбор на парковке)

21.04 в 18.30 Беговая тренировка по тропам здоровья Тяхтвере с марафонскими бегуньями Лейлой и Лили Луйк (сбор возле главного здания певческой сцены)

ПЯРНУ

19.04 в 18.30 Беговая тренировка на тропе здоровья Рейу-Раэкюла с тренером Ану Пийроя (сбор на парковке)

НАРВА

18.04 в 18.00 Беговая тренировка на тропах Яккекюла под руководством Андрейса Масальскиса (сбор возле пункта проката лыж)

ВЫРУ

24.04 в 12.00 Беговая тренировка на тропе здоровья Выру Кубия с ультрамарафонцем Ханнесом Вейде (сбор на парковке отеля Kubija)

ВИЛЬЯНДИ

20.04 в 18.30 Беговая тренировка по тропам здоровья в Вильянди под руководством тренера Эйнара Кайгаса из спортклуба Jooksupartner (сбор на парковке Ярвеотса у озера Вильянди)

КУРЕМАА

23.04. в 12.00 Беговая тренировка по тропам здоровья Куремаа с прошлогодней чемпионкой Эстонии по марафону Кайсой Кукк (сбор на парковке)

ХИЙУМАА

19.04 в 18.30 Беговая тренировка по тропам здоровья Палукюла с биатлонистом и триатлонистом Алари Реммельгом (сбор на парковке)

СААРЕМАА

18.04 в 18.30 Беговая тренировка на тропе здоровья Кудьяпе-Упа с бегуньей-ультрамарафонцем Райли Рюютель (сбор на парковке у горки для катания на санках)

АРУКЮЛА

23.04 в 12.00 Беговая тренировка по тропам здоровья Арукюла с Велло Лутсом (сбор на парковке)

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