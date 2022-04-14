Сегодня, 14 апреля, в 11.30 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в Ида-Вирумаа в городе Кохтла-Ярве, где машина сбила двух пешеходов.
Автомобиль сбил двух пешеходов: один скончался на месте
Автомобиль сбил двух пешеходов: один скончался на месте
К сожалению, один пешеход получил настолько серьезные повреждения, что погиб на месте происшествия. Второй пострадавший доставлен в больницу.
Сейчас на месте происшествия работает полиция. Детали происшествия выясняются.
Полиция обещает сообщить дополнительную информацию при первой возможности.
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