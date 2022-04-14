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Автомобиль сбил двух пешеходов: один скончался на месте

rus.postimees.ee
Автомобиль сбил двух пешеходов: один скончался на месте
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня, 14 апреля, в 11.30 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в Ида-Вирумаа в городе Кохтла-Ярве, где машина сбила двух пешеходов.

К сожалению, один пешеход получил настолько серьезные повреждения, что погиб на месте происшествия. Второй пострадавший доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Детали происшествия выясняются.

Полиция обещает сообщить дополнительную информацию при первой возможности. 

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