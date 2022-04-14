Трагедия на парковке: водитель насмерть сбила пожилую женщину

Сегодня в 11.30 часов поступило сообщение о тяжелом ДТП в Кохтла-Ярве, где 63-летняя женщина на машине BMW сбила 73-летнюю женщину на парковке торгового центра. По предварительным данным, водитель BMW не заметила пешехода, и от полученного шока не смогла самостоятельно остановить автомобиль. К сожалению, 73-летняя женщина получила настолько серьезные повреждения, что погибла на месте происшествия.

По предварительной информации находившаяся за рулем была трезва, имела права на управление автомобилем и не превышала разрешенной скорости движения.

Патрульный полицейский Йыхвиского отделения полиции Артур Сандвик сказал, что все участники дорожного движения должны быть особенно осторожны, приближаясь к пешеходному переходу и на парковках: «Скорость движения автомобиля должна быть такой, чтобы в случае препятствия водитель смог вовремя среагировать. Пешеход должен убедиться, что водитель его заметил, и только после этого переходить дорогу».

К сожалению, это второе трагическое дорожно-транспортное происшествие в Ида-Вирумаа на этой неделе. В понедельник в Силламяэ автомобиль сбил 74-летнюю женщину, которая пересекала дорогу на самокате. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.