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Фото ⟩ В Хельсинки к посольству РФ принесли стиральную машину для Путина

rus.postimees.ee
В Хельсинки к посольству РФ принесли стиральную машину для Путина
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Неизвестный принес стиральную машину к воротам российского посольства в Хельсинки с сообщением для президента России Владимира Путина.

"Для Путина. Эта бывшая в употреблении стиральная машинка – подарок тебе. С уважением, сосед–пенсионер. PS. Не забирай их больше у украинских матушек с помощью армии", - гласит написанное на финском языке послание на стиральной машине. 

Компания Stara, которая занимается поддержанием порядка на улицах Хельсинки, не собирается убирать стиральную машинку, поскольку содержанием фасада должно заниматься посольство, передает портал Yle.

"Город несет ответственность только за уборку уличной территории", – заявил представитель Stara Вилле Алатюппе.

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