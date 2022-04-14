Неизвестный принес стиральную машину к воротам российского посольства в Хельсинки с сообщением для президента России Владимира Путина.
Фото ⟩ В Хельсинки к посольству РФ принесли стиральную машину для Путина
В Хельсинки к посольству РФ принесли стиральную машину для Путина
"Для Путина. Эта бывшая в употреблении стиральная машинка – подарок тебе. С уважением, сосед–пенсионер. PS. Не забирай их больше у украинских матушек с помощью армии", - гласит написанное на финском языке послание на стиральной машине.
Pesukone ylitti uutiskynnyksen. Aikaisemmin tviittejäni on päätynyt tietääkseni vain elokuvia käsitteleviin juttuihin. Uusi aluevaltaus siis tämäkin. https://t.co/K4jWR2LMqU— Ilkka Hemmilä (@IlkkaHemmila) April 13, 2022
Компания Stara, которая занимается поддержанием порядка на улицах Хельсинки, не собирается убирать стиральную машинку, поскольку содержанием фасада должно заниматься посольство, передает портал Yle.
"Город несет ответственность только за уборку уличной территории", – заявил представитель Stara Вилле Алатюппе.