Колумбия увеличит поставки энергоносителей в Европу для замещения импорта из РФ

Говоря о государствах Северной Америки и Европы, Дуке указал, что они точно знают, что больше не могут рассчитывать на поставки энергоресурсов из России, пишет DW. Задав риторический вопрос: "Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы?", президент Колумбии продолжил: "Ответ - да". При этом Иван Дуке перечислил три области, в которых Богота готова увеличить производство: традиционная добыча нефти и газа, уголь и возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород.