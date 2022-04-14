Российские войска начали вторжение в Украину 24 февраля – уже больше месяца там идет кровавая война. Сразу после начала боевых действий Эстония выразила поддержку Украине, также свою глубокую поддержку высказал и играющий за «Нарва Транс» Денис Дедечко, который вышел на поле, накинув на плечи флаг Украины. Это зацепило болельщиков «Транса».
Координатор болельщиков команды «Нарва Транс»: то, что ты выходишь на поле с флагом Украины, так себе история
Андрей Кондрашов, который занимается координированием болельщиков команды – стоит подчеркнуть, что речь идет о волонтерской деятельности и неоплачиваемой позиции, поскольку Кондрашов не является работником клуба – высказался о Дедечко в паблике, объединяющем болельщиков команды, передает портал Soccernet.ee.
А именно, Кондрашову не понравилось, что Дедечко, выходящий на игры Премиум-лиги, накидывает на себя желто-голубой флаг Украины.
«Дедечко, то, что ты выходишь на поле с флагом Украины – так себе история. Если бы я вышел с флагом России, меня бы арестовали. Ты вызвал гнев многих болельщиков», - сказано в публикации Кондрашова в социальной сети «Фейсбук». Сейчас публикация удалена.
Недовольство болельщиков «Транса» вызвало также и то, что игроки команды стояли перед поддерживающим Украину лозунгом накануне второго тура матча Премиум-лиги с командой «Курессааре».