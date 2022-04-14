Координатор болельщиков команды «Нарва Транс»: то, что ты выходишь на поле с флагом Украины, так себе история

Андрей Кондрашов, который занимается координированием болельщиков команды – стоит подчеркнуть, что речь идет о волонтерской деятельности и неоплачиваемой позиции, поскольку Кондрашов не является работником клуба – высказался о Дедечко в паблике, объединяющем болельщиков команды, передает портал Soccernet.ee.

А именно, Кондрашову не понравилось, что Дедечко, выходящий на игры Премиум-лиги, накидывает на себя желто-голубой флаг Украины.

«Дедечко, то, что ты выходишь на поле с флагом Украины – так себе история. Если бы я вышел с флагом России, меня бы арестовали. Ты вызвал гнев многих болельщиков», - сказано в публикации Кондрашова в социальной сети «Фейсбук». Сейчас публикация удалена.