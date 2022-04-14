Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в марте

Зарегистрированы 12 пар близнецов, 6 пар мальчиков, 2 пары девочек и 5 смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано 349 рождений, в Харьюмаа – 175, в Хийумаа – 9, в Ида-Вирумаа – 64, в Йыгевамаа – 23, в Ляэнемаа – 26, в Ляэнемаа – 12, в Пылвамаа – 39, в Пярнумаа – 57, в Рапламаа, 135 в Тартумаа, 27 в Валгамаа, 31 в Вильяндимаа, 31 и 21 рождение в Вырумаа.

Самыми популярными именами для девочек в марте были София (7), Эмилия, Эмма, Миа, Николь и Сара (6), а также Адеэле, Луна, Марта и Рахель (5). Мальчиков чаще всего называли Мартином (9), Давидом, Мироном и Себастьяном (7), а также Оливером, Робином и Сандером (6).

В марте было заключено 315 браков, из них 35 - нотариусами и 4 - священнослужителями. Было расторгнуто 214 браков. В марте прошлого года было заключено 286 браков и 188 расторгнуто.

В марте было зарегистрировано 1632 смерти, в прошлом году в это же время - 1819.

Новое имя получил 201 человек, из них 35 человек поменяли имя, фамилию - 149 человек, а имя и фамилию - 17 человек. Сменили фамилию 118 женщин и 83 мужчины. В то же время в прошлом году новое имя получили 150 человек.

Отдела записи актов гражданского состояния МВД ведет учет зарегистрированных записей актов гражданского состояния. Рождаемость – это долговременный процесс, на который не влияют месячные колебания. Комментировать и объяснять демографическую статистику и изменения демографической ситуации может Департамент статистики Эстонии.