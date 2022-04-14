Невзлин: у Шойгу обширный инфаркт, 20 генералов Минобороны РФ арестованы

«Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам», - пишет на своей странице в Facebook Невзлин.