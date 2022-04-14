Бывший совладелец нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин сообщил со ссылкой на московские источники, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после обширного инфаркта находится в реанимации и может стать инвалидом.
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Невзлин: у Шойгу обширный инфаркт, 20 генералов Минобороны РФ арестованы
«Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам», - пишет на своей странице в Facebook Невзлин.
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