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Невзлин: у Шойгу обширный инфаркт, 20 генералов Минобороны РФ арестованы

rus.postimees.ee
Невзлин: у Шойгу обширный инфаркт, 20 генералов Минобороны РФ арестованы
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Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу. Фото: -/AFP/Scanpix

Бывший совладелец нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин сообщил со ссылкой на московские источники, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после обширного инфаркта находится в реанимации и может стать инвалидом.

«Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам», - пишет на своей странице в Facebook Невзлин.

Также он рассказал, что 20 генералов Минобороны РФ якобы арестованы. Причина может заключаться в том, что с 2014 года чиновники украли очень много денег, которые Путин выделял на подготовку к полномасштабному вторжению.

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