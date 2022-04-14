Разведка Эстонии: военнослужащих ВС РФ продолжают принуждать к участию в войне в Украине

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) завершают подготовку к наступлению на востоке Украины. В то же время они блокируют переброску подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в восточном направлении.

Судя по всему, 14 апреля в результате пожара на борту флагмана Черноморского флота крейсере «Москва» сдетонировали боеприпасы. Причины возгорания окончательно неизвестны, вероятно корабль был поражен ракетой.

Инцидент подтверждают как украинская, так и российская сторона. Россияне сообщили, что с корабля был снят весь экипаж. Это может говорить о том, что борьба с пожаром и ликвидация повреждений были или невозможны или бесперспективны. Возможно, крейсер затонул, однако эта информация нуждается в подтверждении.

Военнослужащих ВС РФ продолжают принуждать к участию в войне в Украине. Одновременно с этим ведется активная кампания по продвижению контрактной службы, в том числе рекламируются краткосрочные контракты.

Несмотря на экономическую нестабильность в стране и применение репрессивных мер в отношении «отказников», желающих воевать мало.

Харьковское направление (Восток)

Без перемен.

Рубеж Донецк – Луганск

ВС РФ ведут бои местного значения за важные транспортные узлы в районе городов Попасная и Рубежное. Захват Североденцка позволил бы российским войскам атаковать важный для ВСУ район Славянск – Краматорск с нескольких направлений.

Из Мариуполя поступает противоречивая информация. По версии российской стороны, 36-я отдельная бригада морской пехоты (36-я ОБМП) Украины предприняла неудачную попытку прорыва на север. В свою очередь украинцы сообщают об успешном прорыве в южном направлении, в результате которого морские пехотинцы соединились с полком «Азов».

Подобные противоречивые сведения, например, поступали во время сражения за Дебальцево в феврале 2015 года. Опираясь на сообщение обеих сторон, можно констатировать, что российские войска почти наверняка заняли территорию заводского комплекса «Азовмаш». Впрочем, украинские подразделения продолжают удерживать территорию металлургического завода «Азовсталь».

Сегодня утром администрация президента Украины подтвердила информацию о пленении морских пехотинцев, уточнив, что пленных намного меньше, чем заявляет российская сторона.

Крымское направление (Юг)

ВС РФ удерживают оккупированную территорию.