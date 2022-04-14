В МВД подсчитали количество телезрителей, оставшихся без российских каналов

«Государство уже запретило показ основных российских пропагандистских каналов в эстонском медиапространстве. В результате ограничения эти каналы стали недоступны для более чем 400 000 клиентов основных телевизионных операторов в Эстонии. Государство также ограничило доступ к некоторым российским пропагандистским каналам в интернете», - написал вице-канцлер МВД.