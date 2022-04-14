Чт, 14.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В МВД подсчитали количество телезрителей, оставшихся без российских каналов

rus.postimees.ee
В МВД подсчитали количество телезрителей, оставшихся без российских каналов
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Иллюстративное фото. Телевизоры.
Иллюстративное фото. Телевизоры. Фото: Mihkel Maripuu

Введенный эстонским государством запрет на трансляцию основных российских пропагандистских каналов затронул порядка 400 000 жителей страны.

Такую оценку высказал вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммуссар в ответ на запрос корреспондента rus.err.ee.

«Государство уже запретило показ основных российских пропагандистских каналов в эстонском медиапространстве. В результате ограничения эти каналы стали недоступны для более чем 400 000 клиентов основных телевизионных операторов в Эстонии. Государство также ограничило доступ к некоторым российским пропагандистским каналам в интернете», - написал вице-канцлер МВД.

Следите за новостями Rus.Postimees в социальных сетях: Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter

Ключевые слова
Наверх