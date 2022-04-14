Введенный эстонским государством запрет на трансляцию основных российских пропагандистских каналов затронул порядка 400 000 жителей страны.
В МВД подсчитали количество телезрителей, оставшихся без российских каналов
В МВД подсчитали количество телезрителей, оставшихся без российских каналов
Такую оценку высказал вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммуссар в ответ на запрос корреспондента rus.err.ee.
«Государство уже запретило показ основных российских пропагандистских каналов в эстонском медиапространстве. В результате ограничения эти каналы стали недоступны для более чем 400 000 клиентов основных телевизионных операторов в Эстонии. Государство также ограничило доступ к некоторым российским пропагандистским каналам в интернете», - написал вице-канцлер МВД.
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