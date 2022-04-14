Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале (siirryt toiseen palveluun) прокомментировал возможное вступление Финляндии в Североатлантический альянс, пишет Yle.
РФ пригрозила разместить ядерное оружие на Балтике, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО
"Швеция и Финляндия со звериной серьезностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО. Сам альянс готов принять их буквально «под белы рученьки». <...> А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников", – сделал вывод Медведев.
По его словам, России придется реагировать на расширение НАТО. Он заметил, что при вступлении Финляндии и Швеции протяженность сухопутных границ альянса с Россией увеличится "более чем вдвое".
"Сколько стран в НАТО – тридцать или тридцать две, для нас в целом не так уж важно. Двумя меньше, двумя больше – при их значимости и населении большой разницы нет. Другое дело, что, если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет", – считает заместитель председателя Совбеза РФ.
Медведев утверждает, что "попытки затащить" финнов и шведов в альянс предпринимались и до войны в Украине. Бывший президент России полагает, что общественное мнение Финляндии и Швеции в вопросе НАТО "расколото примерно пополам".
Yle напоминает, что именно после начала войны в Украине большинство финнов впервые высказались за вступление в НАТО. По данным опросов, поддержка членства в альянсе варьируется от 61 до почти 70% (siirryt toiseen palveluun). Кроме того, сейчас 84% финнов видят в России значительную военную угрозу.