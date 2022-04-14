Под предлогом войны создан опасный прецедент

«Если в результате оценки будет установлено, что плавучий терминал оказывает негативное влияние на птичий заповедник, то в случае значительной общественной заинтересованности, которая очевидно существует, строительство терминала на этом месте все же возможно. Просто необходимо найти соответствующие компенсаторные или смягчающие меры, чтобы устранить последствия для птиц».