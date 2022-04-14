По мнению орнитологов (EOÜ), отсутствие оценки воздействия на окружающую среду терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, который планируется под предлогом войны в Украине, создаст опасный прецедент: другие предприниматели тоже могут захотеть послать подальше требования по охране природы ради выгоды, а госчиновники – попасть в «вилку» при расстановке приоритетов, пишет Postimees.
Для подписчиков
Под предлогом войны создан опасный прецедент
Под предлогом войны создан опасный прецедент
Ключевые слова