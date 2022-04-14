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Под предлогом войны создан опасный прецедент

Юлле Харью
Под предлогом войны создан опасный прецедент
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Ученый-орнитолог Каарел Выханду. Пляж Какумяэ. ФОТО: Сандер Ильвест, Postimees
Ученый-орнитолог Каарел Выханду. Пляж Какумяэ. ФОТО: Сандер Ильвест, Postimees Фото: Sander Ilvest

По мнению орнитологов (EOÜ), отсутствие оценки воздействия на окружающую среду терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, который планируется под предлогом войны в Украине, создаст опасный прецедент: другие предприниматели тоже могут захотеть послать подальше требования по охране природы ради выгоды, а госчиновники – попасть в «вилку» при расстановке приоритетов, пишет Postimees.

«Если в результате оценки будет установлено, что плавучий терминал оказывает негативное влияние на птичий заповедник, то в случае значительной общественной заинтересованности, которая очевидно существует, строительство терминала на этом месте все же возможно. Просто необходимо найти соответствующие компенсаторные или смягчающие меры, чтобы устранить последствия для птиц».

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